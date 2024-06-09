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  4. İki ilde yıldırım felaketi! Sürülere isabet etti, 178 hayvan telef oldu

İki ilde yıldırım felaketi! Sürülere isabet etti, 178 hayvan telef oldu

09.06.2024 12:10
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Sivas’ın Gürün ilçesinde koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 38 küçükbaş hayvan telef oldu. Çobanın ise olayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Şırnak’ın Uludere ilçesinde de yıldırımın isabet ettiği bölgede 140 küçükbaş öldü. İşte o görüntüler...

İki ilde yıldırım felaketi! Sürülere isabet etti, 178 hayvan telef oldu

Korkunç olay, Sivas'ın Gürün’e bağlı Böğrüdelik köyünde meydana geldi. Koyunlar arazide otlandığı esnada sağanak yağmur etkili oldu. Şiddetini artıran sağanakla birlikte sürüye yıldırım isabet etti.

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Çobanın bilgi vermesiyle sürü sahipleri olay yerine ulaştı. Yıldırım düşmesi sonucu 26 koyun ve 12 kuzu telef oldu. Çobanın ise olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

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140 HAYVAN ÖLDÜ

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında ise yıldırımın isabet ettiği bölgede 140 küçükbaş öldü

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Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana geldi. Sürünün olduğu alana, yıldırım isabet etti. Olayda 140 küçükbaş ölürken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA-DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Sivas Şırnak Yıldırım
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