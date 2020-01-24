HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki ildeki DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

İki ildeki DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş ve Yozgat’ta DEAŞ ve El Nusra terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Jandarma Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.

Kahramanmaraş ve Yozgat’ta DEAŞ ve El Nusra terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Jandarma Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Terör örgütü DEAŞ ve El Nusra adına faaliyette bulundukları belirlenen Kahramanmaraş’ta 2 kişi, Yozgat’ta ise 1 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Adıyaman’da fırtına çadırları devirdi, tabelaları uçurduAdıyaman’da fırtına çadırları devirdi, tabelaları uçurdu
İşte FETÖ üyelerinin seyir halinde toplantı yaptıkları o minibüslerİşte FETÖ üyelerinin seyir halinde toplantı yaptıkları o minibüsler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

19 yıl önce şehit edilen Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Corona virüsü ile ilgili açıklama yapacak

Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs dünyayı tehdit ediyor... İstanbul Havalimanı’nda karantina odası hazırlandı

Dünya diken üstüne! İstanbul'da koronavirüs hareketliliği

HSK Başkanvekili Yılmaz'dan FETÖ ile mücadele açıklaması

400 hakim ve savcı hakkında soruşturma!

FETÖ'nün askeri yargı davasında karar

Kritik davada karar! Ağırlaştırılmış müebbet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'daki krize ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'daki krize ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.