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  4. İki ilin kâbusu oldular! Güvenlik kameraları incelenince gerçek ortaya çıktı

İki ilin kâbusu oldular! Güvenlik kameraları incelenince gerçek ortaya çıktı

28.04.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve Aydın'da son zamanlarda vatandaşların bir konuda şikayeti arttı: Su sayacı hırsızlığı. İki şehirde sürekli olarak su sayaçlarının çalınması üzerine ekipler harekete geçti. Güvenlik kameraları incelendiğinde gerçek ortaya çıktı.

İki ilin kâbusu oldular! Güvenlik kameraları incelenince gerçek ortaya çıktı

İzmir ve Aydın'da M.Ç. ve eşi S.Ç.'nin 8 ilçeden 63 su sayacı çaldığı belirlendi. Karı koca jandarma ekiplerince yakalandı. M.Ç. tutuklanırken, S.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte su sayacı hırsızlıklarının artması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği adreslerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, görgü tanıklarının da bilgisine başvurdu.

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Çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelilerinin M.Ç. ile eşi S.Ç. olduğunu belirlendi. Şüphelilerin Aliağa, Menderes, Gaziemir, Menemen, Karabağlar, Karşıyaka ve Seferihisar ilçeleri ile Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 16 adresten 63 su sayacı çaldığı tespit edildi.

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Şüpheliler, 23 Nisan'da adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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