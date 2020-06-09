HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İki İngiliz çay şirketinden ırkçı müşterilerine: Çayımızı içmeyin

İki İngiliz çay şirketinden ırkçı müşterilerine: Çayımızı içmeyin

09.06.2020 19:02 | Son Güncelleme

İngiltere'nin tanınmış çay markaları Yorkshire Tea and PG Tips, sağ görüşlü sosyal medya kullanıcılarının boykot tehditleri karşısında geri adım atmadı ve Siyahların Hayatı Değerlidir hareketine destek veren mesajlar paylaştı.

İki İngiliz çay şirketinden ırkçı müşterilerine: Çayımızı içmeyin

İngiltere'nin tanınmış çay markaları Yorkshire Tea and PG Tips, sağ görüşlü sosyal medya kullanıcılarının boykot tehditleri karşısında geri adım atmadı ve Siyahların Hayatı Değerlidir hareketine destek veren mesajlar paylaştı.

Tartışma sağ görüşlü bir YouTuber olan Laura Towler'ın Twitter üzerinden attığı mesajla başladı.

Kendisi de Yorkshire'lı olan Towler, bölgelerinde yer alan çay firması Yorkshire Tea'yi, harekete açık destek veren firmalar arasında olmadığı için öven bir paylaşım yaptı.

Bunun üzerine Yorkshire Tea kurumsal Twitter hesabından, Towler'a "Lütfen bizim çayımızı artık içmeyin" yanıtını verdi.

Şirket, henüz açıklama yapmamış olmalarının sebebini George Floyd'un ağabeyinin sözlerine atıfla, "Kendimizi eğitiyorduk" diyerek açıkladı.

https://twitter.com/YorkshireTea/status/1270047023669133316

Benzer şekilde, Unilever firmasına ait PG Tips çay markası da boykot çağrılarının hedefi olan Yorkshire Tea'ye destek veren bir mesaj paylaştı.

Twitter paylaşımında, "Eğer ırkçılığa karşı olan çayları boykot etmeye başladıysanız iki yeni marka bulmanız gerekecek artık" denildi.

İngilizce dayanışma (solidarity) ve çay (tea) kelimelerinden türetilen #solidaritea etiketi de mesaja eklendi.

'Senin gibi müşteriyi kaybetmekten mutlu olurum'

Bu etiket altına çok sayıda paylaşım yapılırken, İngiliz aktör David Harewood da "Sabah demi" mesajı ile Yorkshire Tea'ye destek verdi.

Atılan mesajlarda, Twinings ve Tetley gibi büyük çay firmalarından da destek istendi.

https://twitter.com/DavidHarewood/status/1270248054420054017

Bazı mesajlarda ise çay endüstrisinin, sömürge dönemiyle ve köle ticaretiyle olan tarihsel bağlantılarına atıf yapıldı.

Twitter tartışmasını başlatan mesajın sahibi Towler ise hesabının adını, "Yorkshire Tea tarafından reddedildi" olarak değiştirdi.

Çay firmalarını eleştiren çok sayıda mesaj da paylaşıldı.

Son günlerde tüm dünyada çeşitli markalar, Siyahların Hayatı Değerlidir hareketine destek amacıyla çeşitli platformlardan mesaj veriyor.

Nike firmasının sosyal medya üzerinden yaptığı ırkçılık karşıtı paylaşım, rakibi Adidas tarafından aynı şekilde alıntılanarak paylaşılmıştı.

Amazon firmasının sahibi Jeff Bezos da desteği nedeniyle bir kullanıcı tarafından ırkçı dille eleştirilmiş, Bezos ise "Senin gibi müşterileri kaybetmekten mutluluk duyarım" demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Yunanistan: Türkiye'nin imzaladığı anlaşma geçersizYunanistan: Türkiye'nin imzaladığı anlaşma geçersiz

En Çok Okunan Haberler

İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak

İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak

Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi!

Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi!

Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!

Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!

Koronavirüs hastaları iyileşiyor ama...

Koronavirüs hastaları iyileşiyor ama...

Ünlü sunucu canlı yayında çıplak yakalandı

Ünlü sunucu canlı yayında çıplak yakalandı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

Diğer Haberler
Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza hayatını kaybetti

Burundi Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Yunanistan: Türkiye'nin imzaladığı anlaşma geçersiz

Yunanistan: Türkiye'nin imzaladığı anlaşma geçersiz

Donald Trump’ın Twitter’da kafaları karıştıran ‘beğeni’si

Donald Trump’ın Twitter’da kafaları karıştıran ‘beğeni’si

Karantina Avrupa'da ne kadar hayat kurtardı?

Karantina Avrupa'da ne kadar hayat kurtardı?

İran'da o şüpheliye idam cezası

İran'da o şüpheliye idam cezası

Yeni salgın var bu kez adres farklı

Yeni salgın var bu kez adres farklı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.