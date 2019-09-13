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İki İngiliz otelde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 22:00 | Son Güncelleme

Beyoğlu'ndaki bir otelde kaldıkları odada ölü bulunan iki İngilizin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda iki İngiliz kaldıkları otel odasında ölü bulundu.

Tomtom Mahallesi'ndeki bir apart otelde kalan İngiltere vatandaşı Halina Paula De Silva (59) ile Adrian Samuel Bligh'in (60) odalarında hareketsiz yattığını gören otel görevlileri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Silva ve Bligh'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, iki İngilizin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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beyoğlu şüpheli ölüm

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