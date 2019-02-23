İki insani yardım kamyonu yakıldı: 20 yaralı var

İnsani yardım taşıyan iki kamyonun Venezuela’ya girdikten kısa bir süre sonra yakıldığı ve çıkan olaylarda 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

İnsani yardım taşıyan iki kamyon Kolombiya’dan, Venezuela’ya girdikten sonra yakıldı. Muhalifler, kamyonları Nicolas Maduro’ya bağlı ulusal polis birliklerince yakıldığını iddia etti. Çıkan olaylar sırasında 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Venezuela ile Kolombiya arasında bulunan sınır köprüsünde insani yardım taşıyan iki kamyon yakıldı. Göstericiler, kamyonların Ulusal polis birlikleri tarafından yakıldığını öne sürdü. Kamyonların yakılması sırasında Francisco de Paula Santander Köprüsü’nde 20’den fazla kişi yaralandığı da gelen bilgiler arasında.

Komşu ülkeye ilaç ve yiyecek getirmek isteyen Venezuelalılardan biri, "İnsani yardımları barışçıl bir şekilde alıyorduk ve Bolivarcı Ulusal Polis tarafından rahatsız edildik" dedi. Bu arada polisin bir başka kamyonu daha durdurduğu bildirildi. Aynı zamanda Venezuelalılar yanan kamyonlarda bulunan yardım kolilerini çıkarmaya çalışmaları da dikkat çekti.

Maduro, Kolombiya ile tüm ilişkileri kesti

Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Karakas’ta yaptığı açıklamada, "Kolombiya’nın faşist hükümeti ile tüm siyasi ve diplomatik ilişkilerin koparılmasına ve tüm büyükelçilerin ve konsolosların Venezuela’dan 24 saat içinde ayrılması gerektiğine karar verdim" dedi.

