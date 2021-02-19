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İki iş yerinde oyun oynayan ve alkol alan 24 kişiye ceza

19.02.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta aralarından 2 iş yeri sahibinin de bulunduğu 24 kişiye 10 bin 248 TL idari para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde pandemi tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken umuma açık 2 iş yerinde vatandaşların bir arada bulunduğu bilgisi alınması üzerine ekipler denetim gerçekleştirdi.

Zonguldak’ta aralarından 2 iş yeri sahibinin de bulunduğu 24 kişiye 10 bin 248 TL idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde pandemi tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken umuma açık 2 iş yerinde vatandaşların bir arada bulunduğu bilgisi alınması üzerine ekipler denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde iş yerleri içerisinde bulunan şahısların maske takmadıkları, alkol tükettikleri ve kağıt oyunları oynadıkları tespit edildi. Denetimler sonucu iş yeri sahipleri M.A. ve E.Y.’nin de aralarında bulunduğu toplam 24 şahıs hakkında gerekli işlem yapılırken, 10 bin 248 TL idari para cezası uygulandı.

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