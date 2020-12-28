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İki iş yerini soyan hırsızlar kamerada

28.12.2020 15:13 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da 2 iş yerinden bin 800 lira çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Avcılar’da 2 iş yerinden bin 800 lira çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan birinin 52 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 17 ve 18 Aralık tarihlerinde Avcılar’da bulunan 2 iş yerinden bin 500 TL para, 1 adet adet cep telefonu ve 300 TL paranın çalınması konu ile ilgili çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şahısların kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen M.K., ve O.A., isimli şahıslar dün ikametlerinde yakalandı. Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında M.K., isimli şahsın “Hırsızlık” başta olmak üzere 37 adet, O.A., isimli şahsın ise “Hırsızlık” başta olmak üzere 52 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar bugün adli makamlara sevk edildi.

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