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  4. İki itfaiye eri yanan evden kurtardıkları adamın hastanede dahi başından ayrılmadı

İki itfaiye eri yanan evden kurtardıkları adamın hastanede dahi başından ayrılmadı

22.01.2021 00:43 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evin 3’üncü katında çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evin 3’üncü katında çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı. Yanan evin içerisinde mahsur kalan Suriye uyruklu vatandaşı kurtaran itfaiye erleri ise kurtardıkları adamın hastanede dahi başından bir an olsun ayrılmadı. Edinilen bilgiye göre Şehit İbrahim Kundakçı mahallesi Nato yolu üzerinde bir evin 3’üncü katından alev çıktığını görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan evde 4 kişinin olduğunu 3’ünün kendi imkanları ile dışarı çıktığı diğer bir kişinin ise alevlerin ortasında mahsur kaldığı bilgisini aldı. Olaya müdahale eden Nevzat İmren ile Selim Bozkurt isimli iki itfaiye eri, yanan evin içine girerek ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu genci yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İtfaiyeciler baygın halde olan genci dışarı çıkarmayı başararak olay yerinde hazır olan ambulansa teslim etti. Ağır yaralı halde Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan genç, tedavi altına alındı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangını söndüren itfaiye erleri daha sonra hastaneye giderek kurtardıkları genci yalnız bırakmadı. Yangının ortasından kurtardıkları Suriye uyruklu genci hastanede de yalnız bırakmayan 21 yıllık itfaiyeci Nevzat İmren “ Bize yangın ihbarı gelince kısa sürede yanan bölgeye gittik. İçeride bir kişinin olduğu söylendi. Arkadaşımla birlikte hemen yanan eve girdik. Yerde hareketsiz ve etkisiz şekilde bir genç yatıyordu. Kucağımıza aldık dışarı çıkardık. Daha sonra hastaneye yanına gittik. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Ekip olarak çok gururluyuz çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

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