"İki İyi Çocuk" filminin galası yapıldı

"İki İyi Çocuk" filminin galası çekimlerin yapıldığı Hatay'da gerçekleştirildi.
Filmin yönetmeni Mehmet Demir Yılmaz, merkez Antakya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen galada, her kesimden insanın izleyebileceği, seveceği ve hoşlanacağı türden bir film çektiklerini belirtti.
Yılmaz, hikayesi Hatay'da geçen iyiliğe dokunan, iyiliği öven, dünyada iyi şeylerin olabileceğini gösteren bir film çektiklerini kaydetti.
Filmde çok değerli oyuncuların olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ben Antakyalıyım. İlk sinema filmimi de Hatay'da gerçekleştirdim. 24 Ağustos günü vizyondayız. Heyecanlıyız. Seyircisiyle buluşsun her şey güzel olacak inşallah." dedi.
Oyuncu Sarp Levendoğlu da senaryoyu okuduktan sonra çok beğendiğini belirterek, filmin hayatta güzel şeylerin bulunduğunu anlatan bir eser olduğunu kaydetti.
Sevcan Yaşar ise filmde naif ve tatlı bir Antakya kızını canlandırdığını söyledi.
"İki İyi Çocuk" filminin çok sıcak bir konusu olduğunun altını çizen Yaşar, " Antakya insanının sıcaklığını yansıtan bir film oldu. Sıcak bir aile filmi." diye konuştu.
Filmin oyuncularından Kazım Karadıoğlu da güzel bir ekiple çalıştıklarını, çok eğlenceli set zamanı geçirdiklerini anlatarak, Antakya'nın hoşgörüsüne ve kardeşliğine uyan bir film çekildiğini kaydetti.
Galaya Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çincin ve çok sayıda davetli katıldı.
İzleyiciyle 24 Ağustos'ta buluşacak "İki İyi Çocuk" adlı filmde zihinsel yetersizlik yaşayan bir genç ile arasında özel bir bağ kuran bir polisin hikayesi anlatılıyor.
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