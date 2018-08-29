Zihinsel engelli genç ile bir polisin arasındaki güçlü bağı anlatan "İki İyi Çocuk" filminin özel gösterimi Başkentte yapıldı.

Ankara'daki bir AVM'de gerçekleştirilen özel gösterim öncesinde filmin yönetmeni Mehmet Demir Yılmaz, insanların ailecek izleyebilecekleri, umut ve sevgi dolu bir film yaptıklarını söyledi.

Filmi izleyenlerden olumlu yorumlar aldıklarını belirten Yılmaz, "Sosyal medya üzerinden de çok güzel yorumlarda bulundular. İzleyen insanların mutlu olduğu gördüğümüz için biz de mutluyuz." dedi.

Yılmaz, izleyicilerin hem mutlu olacaklarını hem de hüzünleneceklerini ifade ederek, "Samimi bir film yaptık. Filmin içinde duygu geçişleri var ama film hiçbir duygunun dozajı abartılmadan ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filmin sosyal sorumluluk tarafının da olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Filmde zihinsel engelli bir gençten yola çıkıyoruz. Çocukluğumuzda, toplumdan izole edilmeyen, aynı mahallede birlikte oynadığımız, birlikte aynı okullara gittiğimiz zihinsel engelli arkadaşlarımız vardı. Şimdi sokaklarda onları çok az görüyoruz çünkü toplumdan izole ediliyorlar. Filmimiz, onların toplumla iç içeyken neler yaşayabileceğini, nasıl umutlanabileceğini de anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe filmin başrol oyuncuları Sarp Levendoğlu, Kazım Karakadıoğlu ve Sevcan Yaşar da katıldı.

Filmin yönetmeni ve oyuncularının seyircilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından filmin özel gösterimi yapıldı.

Özel gösterime Ankara Valisi Ercan Topaca ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da katıldı.

