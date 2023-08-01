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  4. İki jandarma şehit olmuştu! O eylemlere katılan gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İki jandarma şehit olmuştu! O eylemlere katılan gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

01.08.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride bulunan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç isimli teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İki jandarma şehit olmuştu! O eylemlere katılan gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya, 4 jandarmanın şehit olduğu, 2 jandarmanın yaralandığı eylemlere katılan ve gri kategoride yer alan
1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Jandarma komandolarımızın ısrarlı ve kararlı takipleri sonucunda bugün Bitlis Hizan kırsalında teröristlerle yeniden sıcak temas kuruldu.

Çıkan çatışmada Bakanlığımız Terörden Arananlar listesinde gri kategoride bulunan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç isimli terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 Jandarmamızın şehit edildiği, 2 Jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi.

Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için hainlere nefes aldırmayacağız! Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek!"

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