İki kadın mağazada birbirlerine girdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu... Dikkat çeken 'elbise' iddiası

İddiaya göre; İstanbul'da bir alışveriş merkezinde iki kadın arasında kavga çıktı. O anlara ait olduğu söylenen görüntüler ise sosyal medya paylaşılarak gündem oldu. Öte yandan, kadınların son kalan bir elbise yüzünden kavga ettikleri iddia edildi.