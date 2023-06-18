İki kadın mağazada birbirlerine girdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu... Dikkat çeken 'elbise' iddiası
Mynet Haber
4 saat önce
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İddiaya göre; İstanbul'da bir alışveriş merkezinde iki kadın arasında kavga çıktı. O anlara ait olduğu söylenen görüntüler ise sosyal medya paylaşılarak gündem oldu. Öte yandan, kadınların son kalan bir elbise yüzünden kavga ettikleri iddia edildi.
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