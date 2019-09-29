HABER

İki kadın, sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 16:08 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Sultan O. ile arkadaşı Serpil U., otomobilden, kar maskeli kişilerin silahla açtığı ateşte yaralandı.

İki kadın, sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı

CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Sultan O. ile arkadaşı Serpil U., otomobilden, kar maskeli kişilerin silahla açtığı ateşte yaralandı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi, Ali Caf Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Sultan O. ile arkadaşı Serpil U., yanlarından geçen otomobildekilerin silahlı saldırısına uğradı. Kar maskeli kişilerin açtığı ateşte, Sultan O. bacağından, Serpil U. ise elinden hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisin ifadesine başvurduğu iki kadın, ateş açan kişilerin kim olduklarını bilmediklerini söyledi.
Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İki kadın, sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandıİki kadın, sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandıİki kadın, sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı

PARTNERİşte Miss Turkey 2019 finalistleri! İşte Miss Turkey 2019 finalistleri!
Beşiktaş Ortaköy’de henüz bilinmeyen bir nedenle yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş Belediyesi ekipleri, çalışma başlattı.Beşiktaş Ortaköy’de henüz bilinmeyen bir nedenle yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş Belediyesi ekipleri, çalışma başlattı.
Savaştepe'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralıSavaştepe'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Yargıtay'dan emsal olacak 'iş yerinde cinsel taciz' kararı

Sakarya'da iğrenç olay! Yargıtay'dan emsal olacak 'taciz' kararı

Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.