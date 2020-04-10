HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İki kadına taciz iddiasıyla gözaltına alındı! 'Sosyal mesafe' cezası

İki kadına taciz iddiasıyla gözaltına alındı! 'Sosyal mesafe' cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2020 16:23 | Son Güncelleme

Kütahya’da sokakta 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan N.Ç.'ye (53), koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumadığı için 2 kez 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı.

İki kadına taciz iddiasıyla gözaltına alındı! 'Sosyal mesafe' cezası

Kütahya’da farklı sokaklarda tacize uğrayan N.B. ve Z.A. isimli kadınlar polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Çiniciler Çarşısı ve Ali Paşa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada taciz şüphelisinin N.Ç. olduğu belirlendi. Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan N.Ç., sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

2 KEZ CEZA UYGULANMIŞ

Polisin yaptığı incelemede taciz iddiasıyla gözaltına alınan N.Ç.’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadığı için 2 kez 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi 87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi
Artvin’de yürekleri ısıtan görüntü! Jandarma paylaştı…Artvin’de yürekleri ısıtan görüntü! Jandarma paylaştı…
Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
taciz Kütahya SOSYAL MESAFE

En Çok Okunan Haberler

'Geberin' demişti! Harekete geçtiler

'Geberin' demişti! Harekete geçtiler

Bakan Koca 'Sağ ol Türkiye' diyerek açıkladı! İşte o şehirler

Bakan Koca 'Sağ ol Türkiye' diyerek açıkladı! İşte o şehirler

Acı haberi Genco Erkal verdi! Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Acı haberi Genco Erkal verdi! Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Sosyal mesafe cezası yiyen vatandaştan ilginç tepki

Sosyal mesafe cezası yiyen vatandaştan ilginç tepki

İmmün plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastasından iyi haber

İmmün plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastasından iyi haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Karabük'te ortaya çıktılar! Korkutan manzara

Karabük'te ortaya çıktılar! Korkutan manzara

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'deki turistik ilçelerde haftasonu yasağı

O ilde yeni karar! Haftasonu yasağı geldi

Kamp sırasında tanışmıştı! 6 Fransız , 1 İspanyol'u evinde ağırlıyor

6 Fransız , 1 İspanyol'u evinde ağırlıyor

Artvin’de yürekleri ısıtan görüntü! Jandarma paylaştı…

Artvin’de yürekleri ısıtan görüntü! Jandarma paylaştı…

Fındıklılı kadınlardan şarkılı İmece'ye katıl mesajı

Lazca şarkı söyleyip maske yaptılar

Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayınca... İş erkeklere düştü!

Hamarat erkekler iş başında!

İstanbul Boğazı turkuaz renge bürünmüştü! İşte sebebi

Boğaz'da şaşırtan manzara! Bakın sebebi neymiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.