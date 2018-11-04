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İki kadının öldüğü kazada minibüs sürücüsü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 17:31 | Son Güncelleme

EDİRNE'de yolun karşısına geçmek isteyen Mukaddes Kosnak (65) ile Zehra Çıvgın'ın (80) hayatını kaybettiği kazaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan iki sürücüden minibüsü kullanan Ufuk Bilecen tutuklandı, otomobil sürücüsü Mustafa Astürk ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İki kadının öldüğü kazada minibüs sürücüsü tutuklandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yolun karşısına geçmek isteyen Mukaddes Kosnak (65) ile Zehra Çıvgın'ın (80) hayatını kaybettiği kazaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan iki sürücüden minibüsü kullanan Ufuk Bilecen tutuklandı, otomobil sürücüsü Mustafa Astürk ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kazada hayatını kaybeden 2 kadın ise Abalar köyünde toprağa verildi.
Kaza, dün akşam Edirne-Havsa karayolu Oğulpaşa-Abalar köyü sapağında meydana geldi. Merkeze bağlı Abalar köyünde oturan Mukaddes Kosnak ile Zehra Çıvgın, İstanbul'daki akrabalarını ziyaret ettikten sonra yolcu otobüsüyle geri döndü. Sapakta inen iki kadına, yolun karşısına geçmek isterken araç çarptı. Kazada, Kosnak ve Çıvgın yaşamını yitirdi.
Kazaya karıştığı iddiasıyla Edirne'den Keşan'a giden 59 HB 595 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Astürk ile özel bir şirkete ait 22 BB 769 plakalı yolcu minibüsünün sürücüsü Ufuk Bilecen, jandarma tarafından gözaltına alındı.
​Havsa Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücülerden Ufuk Bilecen tutuklanırken, otomobil sürücüsü Mustafa Astürk ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Mukaddes Kosnak ile Zehra Çıvgın'ın cenazeleri ise merkeze bağlı Abalar köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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İki kadının öldüğü kazada minibüs sürücüsü tutuklandıİki kadının öldüğü kazada minibüs sürücüsü tutuklandıİki kadının öldüğü kazada minibüs sürücüsü tutuklandıİki kadının öldüğü kazada minibüs sürücüsü tutuklandı

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