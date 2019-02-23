İki kadının öldüğü kazada suçlu 'gaz pedalı' çıktı

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde alkollü olarak kullandığı ciple Köylü Pazarı’nda bir dükkana girerek, Bahtınur Bora (58) ve Hatice Bilgin’in (64) ölümüne, Binnaz Mersin’in (64) de yaralanmasına neden olmakla suçlanan iş insanı Ercan Konuk'un (64) yargılandığı davada bilirkişi raporunda kazanın gaz pedalı arızası sonucu meydana geldiği belirtildi. Rapor üzerine Konuk, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola imza verme şartı getirilerek, tahliye edildi.

Kaza, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Tirilye Mahallesi Köylü Pazarı'nda meydana geldi. Zeytinyağı fabrikaları bulunan iş insanı Ercan Konuk, 34 EN 4579 plakalı cipiyle otoparktan çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini yitirerek, pazardaki zeytin dükkanına girdi. Dükkanda bulunan Bahtınur Bora ve Hatice Bilgin öldü, Binnaz Mersin yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü Ercan Konuk, tutuklandı. Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'taksirle adam öldürmek ve yaralamak' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ercan Konuk’un yargılanmasına başlandı. Konuk, mahkemedeki savunmasında, olay günü Tirilye’de arkadaşlarıyla buluştuğunu, briç oynadığını ve alkol aldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Aracı park ettiğim yerde, önümde bir araç, arkada duvar vardı. Manevra yaparak çıkmak istediğim sırada aracım bir anda kontrolümden çıktı ve kaza 2 saniye içinde meydana geldi. Kaza, gaz pedalının takılmasından kaynaklandı. Araç direğe vurunca ben de darbe aldım, hala ağrılarım devam ediyor. Alkollü olarak araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum. Şu anda Eskişehir, Bursa ve Manisa’da bulunan şirketlerimde 500 kişi çalışmakta. Daha fazla mağdur olmamam ve işletmelerle ilgili genel müdür olarak yetkili ve görevli olduğumdan tahliyemi talep ediyorum.”

BİLİRKİŞİ RAPORU

Trafik Bilirkişisi Hayrettin Atak, Makine Mühendisi Abdullah Dinçer ve Makine Yüksek Mühendisi Cafer Kaplan tarafından hazırlanan ve duruşmada okunan raporda, kazanın oluşumunda gaz pedalı tertibatının tam gazda takılı kalmasının neden olduğu, sürücünün, gaz pedalında meydana gelen arıza nedeniyle aracı sevk ve idare etme imkanının ortadan kalktığı bildirildi. Raporda sanık Konuk'un kusuru olmadığı belirtildi. Sanık avukatları Ali Demir ile Engin Kara'nın tahliye talep ettiği duruşmada mahkeme heyeti, bilirkişi raporu ve delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak Konuk'u tahliye etti. Ercan Konuk'a yurt dışı yasağı ve haftada bir gün karakola giderek, imza verme şartı getiren mahkeme, kusur ihlali için İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi’nden rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.