İki kadınla çok eşli ilişkiye başladı! 19 yıllık evliliğini bitirdi

“Yaklaşık 19 yıldır birlikteydik ve evliliğimizin 13. yılında işler değişti” diyen Shai, “Tek bir kişiyle olmayı, tek eşliliği her zaman sorguladım. Sonra bir program izledim ve bazı kitaplar okudum. Onlar bana etik bir çok eşlilik konusunda yeni bir bakış açısı kazandırdı” dedi.

Shai, çok eşli ilişkilere yönelik farkındalık arttıkça, toplumda çok eşliliğin meşru olacağına inanıyor. Shai ile boşanmasının ardından aynı evde kalmaya devam eden Daniella üç çocuğu ve Shai’nin iki kız arkadaşı ile birlikte yaşıyor.

Shai ve kendisi gibi ilişki özgürlüğünü savunan Lea çok eşilik tutkusunu paylaştıkları online bir topluluk oluşturdu.

Shai 2016 yılında online bir arkadaşlık sitesinde 40 yaşındaki Lea ve 41 yaşındaki Krissy ile tanıştı. Birlikte açık bir ilişki yaşamaya başlayan üçlü duygusal ve cinsel açıdan farklı partnerlerle birlikte olabiliyor.

Televizyonda çok eşlilik hakkında bir program izledikten sonra, çift evliliklerini açmaya karar verse de, altı yıl önce ayrıldılar.

Online bir arkadaşlık sitesinde önce Krissy ile ardından da Lea ile tanıştığını söyleyen Shai, “Sayamayacağım kadar tek eşli kadınla çıktım ve zihnim açıldı. Tek eşli ilişkilerde başarısız olunduğunda insanlar kaçınılmaz olarak başka seçeneklere yöneliyor. Üçlü ilişkimizde gel-gitler oluyor. Birbirimze odaklandığımız veya kendi içimize döndüğümüz zamanlar oluyor. Ancak aile olarak birbirimize bağlıyız. Herkesin partneri olabiliyor. Ama henüz ikisinin de uzun vadeli başka partneri olmadı.

Krissy ve Lea şimdi Shai, onun eski eşi ve üç çocuğu ile birlitke yaşıyor.



Boşanmalarının ardından başka bir partner edinen Daniella’nın erkek arkadaşı Mike da, Shai’in topluluk olarak adlandırdığı eve taşındı.

Çok eşliliğin duygusal, ruhsal, erotik ve mesleki anlamda kendini geliştirdiğini söyleyen Shai “Kurduğumuz toplulukta insanların açık ilişkilerle mutluluğu nasıl bulabileceğini tartışmak istiyorum” dedi.

Shai, boşanmalarının ardından çocuklarına çok eşliliği anlattığını ve çocuklarının da topluluğu kabul ettiğini söyleyerek “Çocuklarıma karşı çok dürüstüm. Boşandıktan sonra onlara çok eşlilik kavramını ve farklı ilişki türlerini açıkladım. Bu artık bizim yeni normalimiz. Ailelerimiz ve arkadaşlarımız da durumu kabul ediyor” dedi.

Shai, daha fazla insanın açık ilişki yaşamaya başlamasını umduğunu söyleyerek “Bence tek eşlilik ve çok eşlilik tartışmaları çok yüzeysel yapılıyor. Bunları karşılaştırmak çok mantıklı değil. İnsanlar bunu yüzeysel bir şekilde tartışmaktansa, hangi ilişki türünün ihtiyaçlarını karşıladığına ve kendilerini mutlu ettiğine odaklanmalılar” dedi.

