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  4. İki kalbi olduğu için 9 yıl boyunca baba olamadı! Hayatı ‘Ömür’ ile tamamen değişti

İki kalbi olduğu için 9 yıl boyunca baba olamadı! Hayatı ‘Ömür’ ile tamamen değişti

16.08.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yaşayan Murat (32) ve Duygu (26) Ceylan çifti, baba Ceylan’da bulunan Kartagener Sendromu nedeniyle 9 yıl boyunca çocuk sahibi olamadı. İki kalbi bulunan ve organlarının yerleri ters olan baba Murat Ceylan, İstanbul’da gerçekleştirilen özel bir tüp bebek tedavisi sonucu kızı ‘Ömür’ü kucağına aldı.

İki kalbi olduğu için 9 yıl boyunca baba olamadı! Hayatı ‘Ömür’ ile tamamen değişti

Doğuştan iki kalbi olan ve soldaki kalbi çalışmayan Kartagener Sendromu hastası Murat Ceylan, 2013 yılında hayatını Duygu Ceylan ile birleştirdi. Evlendikten 1 yıl sonra çocuk sahibi olmak isteyen çift, çocukları olmayınca Gaziantep'te bir tüp bebek merkezine başvurdu. 6 yıl boyunca birçok merkezde tedavi gören Murat Ceylan, rahatsızlığının kaynağını öğrenemedi. 2 ameliyat geçirmesine rağmen çocuk sahibi olamayan Ceylan, pratisyen bir doktorun tavsiyesi ile İstanbul'da özel bir kliniğe başvurdu. Bahçeci Tüp Bebek Merkezi doktorları tarafından testleri yapılan ve detaylı tedaviye alınan Murat Ceylan'ın hastalığının Kartagener Sendromu olduğu belirlendi. İleri tekniklerin kullanıldığı özel bir tüp bebek tedavisi uygulanan baba Ceylan, tedavinin ardından çocuk sahibi oldu. Aile, 3 aylık bebeklerine Ömür ismini verdi.

“BİTTİ DEDİĞİMİZ YERDE HAYAT YENİDEN BAŞLADI”

9 yılın ardından kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan baba Murat Ceylan, bu süreçte pes etmemek gerektiğini söyledi. Sorunun kendisinden kaynaklı olduğunu bildiği için yıllar boyunca çok yıprandığını ve psikolojik bunalıma girdiğini belirten Ceylan, emeği geçen herkese teşekkür etti. Şimdilerde çocuğunun geleceği için iş aradığını belirten genç adam, “Doğuştan iki tane kalbim var. Biri sağda biri solda. Sol taraftaki kalbim çalışmıyor, sağ taraftaki kalbim çalışıyor. Diğer organlarımın da hepsinin yeri farklı. Tıptaki ismi Kartagener ve Situs İnversus olarak geçiyor. Aynı zamanda astım ve akciğer yetmezliğim var. Sebebi açıklanamayan bir kısırlık hastalığım vardı. Tüp bebek için çok klinik gezdik. Tedaviler oldum, ameliyatlar oldum. Yine hacısına hocasına da gittik. Her yere koşturduk ancak bir sonuç alamadık. Bu kısırlığın sebebinin kalp sorunumdan kaynaklandığını bilmiyorduk. Bunu bir gün hastaneye gittiğimde bir pratisyen doktor tahmin etti. Onun tavsiyesi ile İstanbul'da bir kliniğe başvurduk, tedavimizi yaptılar” diye konuştu.

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“HALEN ÇOCUĞUMUZ OLDUĞUNA İNANAMIYORUZ”

Çocuk sahibi olmak isteyen ailelere seslenen Murat Ceylan, “Çok yıpranmıştım ama aileler asla umudumuzu kaybetmeyin. Bu durumda olan insanlara sesleniyorum. Hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler. Asla ‘bitti’ demesinler çünkü bitti dediğiniz yerde başlıyor. Şu anda bizim kızımız kucağımızda 3 aylık oldu, ismini Ömür koyduk. Tabi bu mutlu haberi alırken biz inanamadık. Sonuç pozitif olduğu halde inanamadığımız için farklı farklı hastanelerde testler yaptırdık. Halen inanamıyoruz bizim çocuğumuz olduğuna. Dünyadaki görülebilecek yaşanabilecek en büyük mutluluk evlat mutluluğuymuş” ifadelerini kullandı.

Hastalığı nedeniyle uzun süre işsizlik yaşadığını da belirten Ceylan, “Büyüklerimden çocuğumun rızkı için bir iş desteği bekliyorum” dedi.

“30 BİNDE 1 GÖRÜLEN BİR SENDROM”

Murat Ceylan’ın tedavisini gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, “Spermin hem sayısı azdı hem de daha önemlisi hiç hareketli değildi. Bütün spermleri hareketsiz olarak duruyordu. Böyle bir durumda çiftin doğal yollarla çocuk sahibi olma şansları yok denecek kadar az. Bunu araştırdığımızda sperm kuyruklarının hareket etmediğini bu yüzden de spermin ileriye doğru gidemediğini gördük. Hastamızda Kartagener Sendromu adını verdiğimiz çok nadir görülen, 30 binde 1 görülen sendromun olduğunu gördük” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜYCÜKLÜ HÜCRE OLAN SPERM ÇALIŞMIYORDU”

Hastalık hakkında bilgi veren Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, “Kartagener Sendromu ilginç bir sendrom. Kişinin tüm iç organları yer değiştirmiş. Solda olması gereken kalp sağda. Karaciğeri sağda değil solda ve midesi tam tersidir. Asıl önemli problem ise vücuttaki zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlayan hücreler tüycüklü hücreler. Bizi ilgilendiren tarafı yine tüycüklü hücre olan spermin çalışmaması nedeniyle gebeliğin gerçekleşememesi. Hareketsiz spermi tüp bebek için seçtiğinizde bunun canlı olup olmadığını bilmenin mümkün değil. İleri tekniklerle bunu ayırt edebilirsiniz. Biz bu tekniklerle hastamızdan 19 tane yumurta elde ettik. Bunların 8’i ise döllendi. Bu normal şartlarda düşük de olsa bu hasta için çok iyi bir oran. 8 taneden çok kaliteli embriyo elde edip transfer ettiğimizde tekil bir gebelik ve canlı doğum elde ettik” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Gaziantep
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