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İki karacayı vuran avcılara 13 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 21:21 | Son Güncelleme

Sinop’un Boyabat ilçesinde iki karacayı vuran avcılara 13 bin lira ceza kesildi.Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Boyabat Gökçukur ve Çangal bölgesinde 57 DL 142 plakalı otomobil durduruldu.

Sinop’un Boyabat ilçesinde iki karacayı vuran avcılara 13 bin lira ceza kesildi.
Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Boyabat Gökçukur ve Çangal bölgesinde 57 DL 142 plakalı otomobil durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından otomobilde arama yapıldı. Kontrolde araç içinde çuvallara konulmuş yaban hayvanına ait 25 kilogram et ele geçirildi. Domuz ve kuş avı izinleri ile ava çıkan 4 şahıs, Çangal Dağı’nda avlanması yasak olan karacaları avladıklarını itiraf etti.
Ele geçirilen yaban hayvanlarının eti ile birlikte gözaltına alınan R.Y., Ş.Y, O.G. ve S.K., Boyabat İlçe Jandarma Karakoluna getirildi. Araçtaki 4 tüfek, 65 fişek, 3 bıçak, 2 telsiz ve 25 kilo karaca etine de el konuldu. Sinop Milli Parklar Müdürlüğüne haber verilmesi üzerine ilçeye gelen görevliler, avlanması kesinlikle yasak olan 2 karacayı vuran avcılara 13 bin TL idari para cezası uyguladı.

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