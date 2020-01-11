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  4. İki kardeş 1 yılda 15 çuval atık pet şişe topladı

İki kardeş 1 yılda 15 çuval atık pet şişe topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da yaşayan iki kız kardeş, Sıfır Atık Projesi’ne destek olmak amacıyla 1 yıl boyunca evlerinde içtikleri suların pet şişelerini çöpe atmak yerine biriktirdi.

Bayrampaşa’da yaşayan iki kız kardeş, Sıfır Atık Projesi’ne destek olmak amacıyla 1 yıl boyunca evlerinde içtikleri suların pet şişelerini çöpe atmak yerine biriktirdi. Toplanan atıklar eve sığmayınca çatıda biriktirmeye devam eden ikilinin topladığı yaklaşık 15 çuval atığı ise belediye ekipleri aldı.
Yıllarca Almanya’da yaşadıktan sonra Bayrampaşa’ya gelen 19 yaşındaki Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Sueda ve lise öğrencisi İlayda Ünal kardeşler, 1 yıl önce evlerinde içtikleri suların pet şişelerini biriktirmeye başladı. Zamanla biriktirdikleri pet şişeleri eve sığmayan kardeşlerin babası Namık Kemal Ünal ise yurt dışından eve geldiğinde adeta bir şokla karşılaştı. Kızlarının plastik biriktirdiğinden haberdar olmayan baba, evdeki çuval çuval plastiği görünce şaşırsa da kızlarının doğaya karşı bu bilinçle hareket etmesinden gurur duydu.

Biriken atıklar eve sığmayınca çatıya taşıdılar
Sonra hep birlikte evde biriken atıkları çatıya çıkaran aile bu şekilde 1 yıl içinde 15 çuval plastik topladı. Aile biriken plastikleri teslim etmek için ise Bayrampaşa Belediyesi’ne haber verdi. Genç kızların duyarlı hareketini öğrenen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ise aileyi evinde ziyaret ederek kız kardeşlere, teşekkür belgesi ve Sea Life Akvaryum bileti hediye etti. Çevreci kardeşler ise, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması için atıkları biriktirmeye devam edeceklerini ifade etti.

“Kızlarımızın bu duyarlılığı bizleri çok mutlu etti”
Kız kardeşlerin herkese örnek olması gerektiğini ifade ederek geri dönüşüm çalışmalarının önemine dikkat çeken Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Ben kendilerini yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Tahmin ediyorum ki gençler, bunu izledikleri zaman artık bundan sonra bütün bu evsel ve ambalaj atıklarını çuvallara toplayarak bize haber verecekler. Bunlar tabi ki milli servet, bu nedenle kızlarımızın bu duyarlılığı bizleri çok mutlu etti. Kendilerini ziyarete geldik. Hem topladıklarını da görme imkanına kavuştuk. Almanya’dan buraya gelmeleri münasebetiyle anne ve babalarını da yürekten kutluyorum. Biliyorum ki kızlarımız lisede ve üniversitede bunu kendi arkadaşlarına anlatacaklar. Onları da böyle bir hadiseye, atıkların toplanmasına teşvik edecekler” diye konuştu.

“1 yıldır topluyoruz bunları herkesin toplamasını istiyorum”
Sıfır Atık Projesi’nden etkilenerek evlerindeki atık pet şişeleri biriktirmeye başladıklarını ifade eden 17 yaşındaki İlayda Ünal, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başlattı, Emine Erdoğan da buna destek verdi. Bizde böyle bir çalışma yapmak istedik. Hepsini kendi evimizden topladık. Çevredeki canlılara zarar gelmemesi için topladık. 1 yıldır topluyoruz bunları herkesin de böyle bizim gibi toplamasını istiyorum. İlk anne ve babamızdan habersiz topladık. Sonra babam yurt dışından gelip görünce de şok oldu. Başkanın ziyaret etmesi çok gurur verici, iyi ki böyle bir şey yapmışız oda gelmiş, teşekkür ediyoruz” dedi.

“Biz bu kadar biriktirdiysek kim bilir dünyada kaç milyon atık birikmiş olur”
Evlerinde içtikleri suların pet şişelerini atmak yerine biriktirmeye başladıklarını ifade eden 19 yaşındaki Sueda Ünal, herkesin geri dönüşüm çalışmalarına karşı duyarlı olmalarını istedi. Toplanan atıklarla sağlanan kazanımlara dikkat çeken genç çevreci, “ Proje başlayalı uzun zaman oldu, Sıfır Atık Projesi’ne biz de destek olmak istedik, böyle bir çalışma yaptık. Bu atıkları bir süredir kendi evimizde biriktirdik. Biz bu kadar biriktirdiysek kim bilir tüm dünyada ne kadar kaç milyon atık birikmiş olur. Çevreye, canlılara verilen zararları gördük ve böyle bir karar aldık. Babam ilk önce şoke oldu, ben çok istiyordum bu projeye destek olmak. Babam gelince şaşırdı, anlattık o da onayladı. Artık her biriktirdiğimizde haber veririz belediyemiz de gelir alır. Başkanımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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