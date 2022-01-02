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  4. İki kardeş 23 gün arayla öldürüldü! Olayların sebebi koyun otlatma çıktı

İki kardeş 23 gün arayla öldürüldü! Olayların sebebi koyun otlatma çıktı

02.01.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'in Kaman ilçesinde husumetlileri tarafından tabanca ile vurulan Caner Gündoğdu (29), hastanede hayatını kaybetti. Gündoğdu'nun 23 gün önce de ağabeyi Haydar Gündoğdu'nun (40) şüphelilerin yakını F.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Korkunç olayın arkasında koyun otlatma meselesi olduğu tespit edildi.

İki kardeş 23 gün arayla öldürüldü! Olayların sebebi koyun otlatma çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde Kaman ilçesine bağlı İkizler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Caner Gündoğdu ile husumetlileri A.K., E.K. ve N.K. tartıştı.

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KOYUN OTLATMA MESELESİ İKİ CAN ALDI

Çıkan kavgada 3 kişi, Caner Gündoğdu'yu tabanca ile vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Gündoğdu'yu Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu arada 23 gün önce de Caner Gündoğdu'nun ağabeyi Haydar Gündoğdu koyun otlatma meselesi nedeniyle F.K. tarafından öldürülmüş, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. F.K.'nin Caner Gündoğdu'yu öldüren şüphelilerin yakını olduğu öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kırşehir
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Bu ülkede herkes suç makinesine döndü, suça göre ceza yok çünkü

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