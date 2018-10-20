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İki kardeş 4 yıl sonra babalarına kavuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 22:22 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, anneleri Fatma K.'nın 4 yıl önce DEAŞ'a götürdüğü ve hayatını kaybetmesinin ardından sahipsiz kalan 8 ve 10 yaşındaki iki çocuk, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonrasında babaları Yılmaz K.'ya kavuştu.

İki kardeş 4 yıl sonra babalarına kavuştu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, anneleri Fatma K.'nın 4 yıl önce DEAŞ'a götürdüğü ve hayatını kaybetmesinin ardından sahipsiz kalan 8 ve 10 yaşındaki iki çocuk, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonrasında babaları Yılmaz K.'ya kavuştu.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyon şoförlüğü yapan Yılmaz K.'nın eşi Fatma K., 4 yıl önce çocukları Umut ve Hatice Nisa'yı alarak Irak'a kaçtı. DEAŞ'ın elinde olduğu öğrenilen kadının bir süre hayatını kaybetmesi üzerine sahipsiz kalan çocukların Bağdat'ta bir cezaevinde 363 ve 364 koduyla kaldığı belirlendi. Dışişleri Bakanlığı, anneleri ölen çocukları Türkiye'ye getirmek için girişimlerde bulundu. Bağdat Büyükelçiliği personellerince cezaevinden alınan çocuklar uçakla Irak'tan Ankara'ya getirildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturan baba Yılmaz K. da çocuklarını alabilmek için Ankara'ya gitti. Çocuklarını karşısında görünce büyük sevinç yaşayan Yılmaz K., iki yavrusunu yetkililerden teslim alarak Çorlu’daki evlerine döndü.
Çocuklarına kavuşmanın büyük sevincini yaşadığını ifade eden Yılmaz K., "AK Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta’ya ve tüm yetkililere teşekkür ederim. 4 yıldır çocuklarımı göremiyordum. Sonunda kavuştum onlara. Çok heyecanlandım ve çok mutluyum. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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