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İki kardeş 75 yıl sonra kavuştu! Hikayse belgesel oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 14:07 | Son Güncelleme

Annesi kendisine hamileyken babasından ayrılan Hanım Turan, 75 yıl sonra varlığından haberdar olduğu ağabeyi İhsan Köker ile kavuştu. Kardeşlerin herkesi ağlatan buluşması, “Kardeş: Öyle Geçti Ömrümüz” adlı belgesele konu oldu.

İki kardeş 75 yıl sonra kavuştu! Hikayse belgesel oldu

İki kardeşin ayrılığı 75 yıl önce Kars'ın Kağızman ilçesinde başladı. Hanım Turan'ın annesi kızına hamileyken eşinden ayrıldı. Hamile anne, babaevine döndü. 1 yaşındaki oğlu İhsan'ı ise babasında bıraktı. İhsan, 3 yaşına geldiğinde babası hayatını kaybetti. Bunun üzerine çocuğu amcası sahiplenip, büyüttü. Annesi başkasıyla evlenen Hanım ise anneannesinin yanında kaldı. İki taraf kavgalı olduğu için çocuklardan kardeş oldukları saklandı. Hanım, 16 yaşında İzmit’e gelin gitti.

SON NEFESTE GELEN GERÇEK

Yıllarca gizlenen gerçek, 2006 yılında amcasının İhsan Köker’e “Senin bir kız kardeşin var, seni ona götüreceğim" demesiyle ortaya çıktı. Ancak amcanın ömrü yetmedi. Son nefesinde ise “Kardeşinin İzmir’de üvey kardeşleri var, onları bul” dedi.

KARDEŞİNE İNANMADI

Bundan 10 yıl sonra Köker’in İzmir’de oturan kızı Halime Nazik, Hanım Turan’ın üvey kardeşi Yaşar’a ulaştı. Halasının numarasını alarak Hanım Turan’ı aradı. Ancak ağabeyinden habersiz olan Turan, 4 yıl boyunca telefonları karşılıksız bıraktı. Arayanlara inanmadı, “Beni aramayın” dedi.

Düğümü ise Hanım Turan’ın İstanbul’da yaşayan gazeteci oğlu Orhan Turan çözdü. Temmuz ayında annesini ziyaret için gittiği İzmit’te durumdan haberdar olan Turan, Halime Nazik'i aradı. İhsan Köker ve çocuklarıyla görüştü. Böylelikle İhsan Köker ile Hanım Turan’ın kardeş olduğu kesinlik kazandı. 18 Ağustos günü ailesiyle Kars’ın Kazğızman ilçesine giden Hanım Turan, ağabeyi İhsan Köker ile kavuştu. Turan, hayatında ilk kez gördüğü Köker ile doyasıya sarıldı. Buluşmada Köker ailesinin tüm üyeleri hazır bulundu.

'BABAMI ÖLDÜ BİLİYORDUM'

Hanım Turan, “Üzerine ‘kuma’ getirdiği için annem bana hamileyken babamdan ayrılmış. Beni anneanneme bırakıp başkasıyla evlenmiş. Geride kalan kardeşim de babam vefat edince amcası tarafından büyütülmüş. Ben durumdan habersizce 16 yaşında dedemin evinden gelin çıkıp İzmit’e geldim. Babamı öldü biliyordum. Bir kardeşim olduğundan da habersizdim. Şimdi öğrendim ki benim bir ağabeyim var. Şükürler olsun” dedi.

Kardeşinin varlığından 14 yıl önce haberdar olduğunu söyleyen İhsan Köker ise, “Haberim vardı ama nerede yaşadığını bilmiyordum. Yusuf amca son nefesinde bana bu bilgiyi vermişti. Çok aradım ama dört yıl öncesine kadar onu bulamadık. Sonunda İzmir’de oturan kızım Halime bu üvey kardeşe ulaştı, ondan kardeşimin telefon numarasını aldı. Kızım, kardeşimi birkaç kez aramış ancak Hanım ona inanmamış, ‘Beni bir daha aramayın’ diyerek telefonları kapatmış. Oğlu Orhan bize geri dönünce her şey değişti” diye konuştu.

BULUŞMA BELGESEL OLDU

Yılar sonra öz kardeşlerin büyük buluşması ise Hanım Turan’ın gazeteci oğlu Orhan Turan tarafından belgesel haline getirildi. Tüm gelişmelerden annesini İzmit’e ziyarete gittiğinde haberdar olduğunu söyleyen Turan, süreci başından sonuna kadar kayıt ederek belgeselleştirdiğini söyledi. “Kardeş: Öyle Geçti Ömrümüz” adlı belgesel, hiçbir kurgusal ekleme yapılmadan süreci başından sonuna kadar anlatırken, iki kardeşin buluşma anına ait görüntüler belgeselde yer aldı. Fragmanı, YouTube’ta yayınlanan belgeselin, film festivallerinde boy göstermesi hedefleniyor.

Kaynak: DHA

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