HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki kardeş arasındaki ev satışında kan aktı

İki kardeş arasındaki ev satışında kan aktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 10:09 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda, babalarından kalan dairelerin satışı konusunda iki kardeş arasında çıkan tartışmada Erkan B., ağabeyi Ercan B.'yi tabancayla ayağından vurdu.

Olay, Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak'ta 16.30 sıralarında meydana geldi. Kendilerine ait 3 katlı binada altlı üstlü oturan Ercan B. ile kardeşi Erkan B. arasında, bir süre önce babalarından kalma dairelerin satışı konusunda anlaşmazlık çıktı. Aynı binanın giriş ve 1'inci katındaki dairelerin satışıyla ilgili tartışmaya bugün de devam eden kardeşlerden Erkan B., ağabeyini öldürmekle tehdit ettikten sonra dışarı çıktı.
Birkaç saat sonra geri dönen Erkan B., konuşmak istediğini söyleyerek ağabeyinin oturduğu daireye gitti. İki kardeş konuşurken, aralarında tekrar tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan B., yanında getirdiği tabancayla ağabeyi Ercan B.'yi ayağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ercan B., ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kardeşi Erkan B. polis tarafından gözaltına alındı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi
Bazı illerde koronavirüs vaka sayısı arttı! 2'inci dalga uyarısıBazı illerde koronavirüs vaka sayısı arttı! 2'inci dalga uyarısı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladıKoronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı
1/

En Çok Okunan Haberler

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Murat Dalkılıç'tan O Ses Türkiye paylaşımı! Yeni jüri mi olacak?

Murat Dalkılıç'tan O Ses Türkiye paylaşımı! Yeni jüri mi olacak?

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İstanbullular dikkat! 16.00'dan sonra kapatıldı

İstanbullular dikkat! 16.00'dan sonra kapatıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Diğer Haberler
Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Çok sayıda kişiye gözaltı

Bakan Çavuşoğlu'ndan George Floyd açıklaması

Türkiye'den George Floyd açıklaması

Sünnet düğünleri 1 yıl erteleniyor

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

'Aşk tuzağı' kurup vahşice öldürmüşlerdi! İnfaz dedektifleri yakaladı

"Aşk tuzağı" kurup vahşice öldürmüşlerdi! Yakalandı

İstanbul'da acil durum hastaneleri hasta kabul etmeye başladı

İstanbul'da acil durum hastaneleri hasta kabul etmeye başladı

Bazı illerde koronavirüs vaka sayısı arttı! Uzmanından 2'inci dalga uyarısı

Bazı illerde koronavirüs vaka sayısı arttı! 2'inci dalga uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.