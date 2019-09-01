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İki kardeş aynı düğünde evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 09:15 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de oturan Bilal ve Hüseyin Doğan kardeşler, aynı anda düğün yaparak evlendi.

İki kardeş aynı düğünde evlendi

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de oturan Bilal ve Hüseyin Doğan kardeşler, aynı anda düğün yaparak evlendi.
Kentteki düğün salonunda gerçekleştirilen düğünde, Doğan kardeşler dünya evine girdi. Bilal Doğan, Emine Demirgüneş ile, kardeşi Hüseyin Doğan da Büşra Bozbıyık ile hayatlarını birleştirdi. Önce Bilal ile Emine çifti salona girerken, ardından Hüseyin ile Büşra girdi. Çiftlerin nikahları aynı anda Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından kıyıldı. Nikahın ardından çiftler dans edip, çiftetelli oynayarak eğlendi.
Baba Mehmet Doğan, çocuklarının isteği üzerine tek düğün yaptıklarını söyleyerek, "İki oğlum için 'çifte mutluluğu bir arada yaşayalım' duygusu ile ikisine tek düğün yapıyoruz. Gayet mutlu ve huzurluyuz. Bu mutlu günümüzde dostlarımız da bizleri yalnız bırakmadı, hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.
Gençlerin nikahını kıyan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da "Arkadaşlar bir salona iki düğün yazmışlar aynı saatte. Yanlışlık olduğunu düşündüm. Arkadaşlar sonra beni uyardı ve iki kardeşin düğünü olduğunu söylediler. İki kardeş olan gençlerin nikahını kıydım, rabbim haklarında hayırlısını versin bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

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İki kardeş aynı düğünde evlendiİki kardeş aynı düğünde evlendiİki kardeş aynı düğünde evlendi

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