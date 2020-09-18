HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki kardeş aynı kazada hayatını kaybetti

İki kardeş aynı kazada hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 14:28 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da iki kardeş gece yarısı motosikletle yolculuk yaptıkları esnada bir otomobile arkadan çarparak kaza yaptı.

İki kardeş aynı kazada hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da iki kardeş gece yarısı motosikletle yolculuk yaptıkları esnada bir otomobile arkadan çarparak kaza yaptı. Kazada kardeşlerden biri olay yerinde diğeri ise hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.
Kaza; dün gün gece yarısı Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesi Kocaöz kasabası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Manav’ın kullandığı 03 AAZ 553 plakalı motosiklet, Bolvadin istikametine seyir halinde iken Ekrem Sakarya idaresindeki 03 EN 656 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Manav (28) ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Berat Manav (19) ağır yaralandı.
Kardeşlerden biri olay yerinde hayatını kaybederken diğeri de ambulans ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne götürüldüğü sırada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

İki kardeş aynı kazada hayatını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
İstanbul'da bir devir kapandı! İETT'de yeni dönemİstanbul'da bir devir kapandı! İETT'de yeni dönem
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'yi şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
Türkiye'yi şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Gaziantep'teki kan donduran olayda yeni gelişme! Sevgilisine 7 saat boyunca işkence yaptı tecavüz etti
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
İstanbul’da yeni dönem! Bütün otobüsler İETT’ye bağlandı
İstanbul'da bir devir kapandı! İETT'de yeni dönem
Kızını cinsel ilişkiye zorlayıp görüntülerini çekmişti! İğrenç anne ve sevgilisiyle ilgili yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Üç kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes için önemli karar! Emrah Serbes kimdir? Emrah Serbes olayı nedir?
Emrah Serbes için önemli karar! Emrah Serbes kimdir?
Bakan Akar'dan Macron'a sert sözler! 'Hayal gören Macron'un kendisi'
'Hayal gören Macron'un kendisi'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.