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İki kardeş Fırat Nehri'nde boğuldu, bir kişi kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 22:58 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, Fırat Nehri'ne giren kardeşler Kadir Özpolat (35) ile Seyit Özpolat (25), boğuldu.

İki kardeş Fırat Nehri'nde boğuldu, bir kişi kayıp

Mustafa KANLI-Taha AYHAN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, Fırat Nehri'ne giren kardeşler Kadir Özpolat (35) ile Seyit Özpolat (25), boğuldu. İki kardeş ile birlikte suya giren ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi ise ekipler tarafından aranıyor.
Akşam saatlerinde Kadir ve Seyit Özpolat kardeşler ve henüz ismi öğrenilemeyen bir arkadaşları, serinlemek için girdikleri Fırat Nehri’nde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen dalgıçların yaptığı aramayla iki kardeşin cesetlerine ulaşılırken, bulunamayan diğer kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybeden kardeşlerden nişanlı olan Seyit Özpolat’ın iki ay sonra evleneceği öğrenilirken, Kadir Özpolat'ın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kadir ve Seyit Özpolat kardeşlerin cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İki kardeş Fırat Nehri'nde boğuldu, bir kişi kayıpİki kardeş Fırat Nehri'nde boğuldu, bir kişi kayıpİki kardeş Fırat Nehri'nde boğuldu, bir kişi kayıpİki kardeş Fırat Nehri'nde boğuldu, bir kişi kayıp

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