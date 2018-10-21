İki kardeş göz renkleriyle görenleri şaşırtıyor

Vali Erdal Ata İlkokulu'nda ikinci sınıfa giden gözlerinin biri kahverengi diğeri mavi olan kardeşlerden Bedir okulda arkadaşları tarafından çok sevilirken, Gaziantep Üniversitesi'nde Türk Dili Edebiyatı 2'nci sınıf öğrencisi olan ağabeyi Furkan ise yolda yürürken gözlerini fark eden insanların fotoğraf çektirme taleplerini kabul ediyor.
Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler
Trump'ın 'nükleer anlaşma' kararına Rusya'dan ilk yanıt
Avukat Mehmet Ruşen Gültekin: Milli Eğitim, Andımız kararını 30 gün içinde uygulamak zorunda!
Torun hayali kurarken ikiz çocukları oldu
Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor
Binlerce göçmen Guatemala-Meksika sınırında mahsur kaldı
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Herkes oraya koştu
Kütahya Şaphane ilçesi Belediye Başkanı CHP'den AK Parti'ye geçti
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum