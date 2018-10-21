HABER

İki kardeş göz renkleriyle görenleri şaşırtıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 12:13 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir gözü mavi, diğeri kahverengi olan Furkan ve Bedir Mandollu kardeşler görenleri şaşırtıyor. Gaziantep Üniversitesi'nde Türk Dili Edebiyatı 2'nci sınıf öğrencisi Furkan ve Vali Erdal Ata İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Mandollu kardeşlerin, bir gözünün kahverengi, diğer gözünün ise mavi olması, gittikleri her yerde dikkatleri üzerine çekiyor.

Vali Erdal Ata İlkokulu'nda ikinci sınıfa giden gözlerinin biri kahverengi diğeri mavi olan kardeşlerden Bedir okulda arkadaşları tarafından çok sevilirken, Gaziantep Üniversitesi'nde Türk Dili Edebiyatı 2'nci sınıf öğrencisi olan ağabeyi Furkan ise yolda yürürken gözlerini fark eden insanların fotoğraf çektirme taleplerini kabul ediyor.

İki kardeş göz renkleriyle görenleri şaşırtıyor

1 / 6

2'si erkek 4 çocukları olan Ayşe- Hüseyin Mondollu çiftinin kızlarının gözleri normal renklere sahipken, erkek çocuklarının gözleri farklı renklerde.
2 / 6

Arkadaşlarının kendisine 'Van Kedisi' dediklerini ve gözlerini çok sevdiğini ifade eden Furkan Mandollu, "Gözlerimizin biri mavi, diğeri kahverengi. Gözlerimizin böyle olması gezerken çok dikkat çekiyor. İnsanların ilgisini çektiği için bizi durdurarak fotoğraf çektirmek istiyorlar.
3 / 6

Bazen 'Gözünün teki lens mi? Diğer lensini takmayı unuttun mu?' diye soranlar bile oluyor. Şimdiye kadar gözü bu şekilde olan kimseyle karşılaşmadım akrabam da hiç yok. 4 kardeşiz. Kız kardeşlerimde bu şekilde bir şey yok. Erkek kardeşimle böyleyiz.
4 / 6

Okuldaki arkadaşlarım bu duruma alışkın, hatta bana lakap olarak 'Van Kedisi' diyorlar.
5 / 6

Karşılaştığım insanların çoğunun ilk tepkileri de 'Van Kedisi' oluyor" dedi.
6 / 6

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Bedir Mandollu renkli göz

En Çok Okunan Haberler

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de akılalmaz olay! Bir anda karayoluna atladı ve kollarını açıp...

Silivri'de akılalmaz olay! Bir anda karayoluna atladı ve kollarını açıp...

İşitme engelli ablasına tecavüz edildiğini öğrendi... Dehşet saçtı!

İşitme engelli ablasına tecavüz edildiğini öğrendi... Dehşet saçtı!

Faslı hostes evlilik hayali kuruyordu kabusu yaşadı! Türk sevgiliden şikayetçi oldu...

Faslı hostes evlilik hayali kuruyordu kabusu yaşadı! Türk sevgiliden şikayetçi oldu...

Servetini kaybedince kanser hastası annesinin evini yaktı

Servetini kaybedince kanser hastası annesinin evini yaktı

Fren yerine gaza basınca...

Fren yerine gaza basınca...

9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu

9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.