İki kardeş hastalara şifa dağıtacak

Türkiye 142’ncisi olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine birincilik ile giren Yaren Us, yolları aynı okulda kesişen 4’üncü sınıftaki ağabeyi ile ileride hastalara şifa dağıtacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda Türkiye sıralamasında 142’nci olan Yaren Us, ağabeyinin izinden gitmek için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etti. Aldığı puan sayesinde istediği üniversiteyi tercih etme şansı bulunan Us, okula birincilikle girdi. Yaren Us ile ESOGÜ Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi ağabeyi Çağdaş Us’un yolları da eğitim dolayısıyla tekrar kesişti. Ağabey ve kardeşi ilkokuldan sonra üniversitede de aynı okulda öğrenim görecek. Okulların açılması ile ağabey, kardeşi Yaren Us’a doktorlukla ilgili bilgi verirken laboratuvarları gezdirmeyi de ihmal etmiyor.

“Çocukluğumdan beri hayalim doktor olmaktı”

Okula birincilik ile giren Yaren Us, Türkiye genelinde tüm okulların artı ve eksilerini incelediklerini söyledi. ‘Tıp fakültesi eğitimi de dünyanın en zor eğitimi olduğu için ailemin yanında kalmayı tercih ettim’ diyen Us, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Osmangazi Üniversitesi de köklü ve güzel bir üniversiteydi. O yüzden bu seçimi yaptım. Ağabeyim de gelmem için vesile oldu. Başka bir yere gitmemin çok mantıklı olmayacağını söyledi ve buraya gelmemi söyledi. Ağabey kardeş okuyacağız. Liseden beri başarılı öğrencilerdik. Ailem için de bekleniyordu ve garip bir durum değildi. Bundan sonra iyi bir hekim olmak için kendimi geliştirmeye çalışacağım. Benim küçüklüğümden beri hayalim doktor olmaktı. İnsanlara yardım etmek çok güzel bir şey. Bu yüzden de bu mesleği seçtim açıkçası. Önümde de hep ağabeyimi örnek gösteriyorlardı. ‘Onun gibi ol, onun gibi üniversiteyi kazan’ diye. Ben de örnek gösterildiği için çalışmaya başladım. Kazandım sonunda."