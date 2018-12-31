HABER

İki kardeşe 'kaçak içki' gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 17:33 | Son Güncelleme

KARAMAN'da jandarma ekipleri, M.M.Ş.

İki kardeşe 'kaçak içki' gözaltısı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da jandarma ekipleri, M.M.Ş. (25) ve kardeşi A.A.Ş.'nin (20) otomobilinin bagajında 44 şişe kaçak viski ele geçirdi. Gözaltına alınan iki kardeşin, içkileri yılbaşı nedeniyle bu akşam satmayı planladıkları ileri sürüldü.
Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.M.Ş. ve kardeşi A.A.Ş.'nin kaçak içki satmaya hazırlandıkları bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Mesudiye köyü girişinde iki kardeşin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Yapılan aramada, aracın bagajında 44 şişe kaçak viski ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, iki kardeş de gözaltına alındı. Şüphelilerin içkileri yılbaşı nedeniyle bu akşam satmayı planladıkları ileri sürüldü, soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İki kardeşe 'kaçak içki' gözaltısı

PARTNERBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyorBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyor
Çatısı yanan binada dumandan etkilenen küçük kız kurtarıldıÇatısı yanan binada dumandan etkilenen küçük kız kurtarıldı
Korkunç olay! Çuvalı görünce büyük şok yaşadıKorkunç olay! Çuvalı görünce büyük şok yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Şeyma'nın son paylaşımı olay oldu! DJ ile...

Şeyma'nın son paylaşımı olay oldu! DJ ile...

Az önce Taksim'e yerleştirildi! Herkes ne işe yaradığını soruyor

Az önce Taksim'e yerleştirildi! Herkes ne işe yaradığını soruyor

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç olay! Çuvalı görünce büyük şok yaşadı

Korkunç olay! Çuvalı görünce büyük şok yaşadı

Sivas'ta esrarengiz olay... Nagihan evinde ölü bulundu!

Genç kadın yalnız yaşadığı evde... Feci son!

İstanbul Şişli'de dehşet anları! Kovalamaca kaza ile sonuçlandı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

31 Aralık okullar tatil edildi mi? (Kar tatili olan yerler)

Çok sayıda ilde okullara kar tatili

Ankara'da iki ayrı evde yangın: Kundaklama şüphesi var!

Bu iddia doğruysa... Ankara'da korku dolu anlar!

Üzerine kar yığını düştü, sonrası korkunç!

Üzerine kar yığını düştü, sonrası korkunç!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.