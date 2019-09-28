İki kardeşe kurşun yağdıran, birini öldüren zanlıdan adliye yolunda şoke eden sözler

Kağıthane iki kardeşe kurşun yağdırarak birinin ölümüne sebep olan zanlı yakalandı. Cinayete ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken şahsın adliyeye giderken, “Herkes kendine dikkat edecek, o eğlence mekanına bir gece ben de gideceğim. Bakalım adam vermek nasılmış” sözleri şoke etti.

Olay, 20 Temmuz Cumartesi gecesi Kağıthane Telsizler Mahallesinde saat 01.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Sakıp A. (40) ile Akın Alakuş (51) arasında bir süre önce trafikte “ters baktın” meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Sakıp A., gece saat 01.00 sıralarında Akın Alakuş’un önünü keserek Alakuş’u başından vurmuştu. Akın Alakuş, başına aldığı kurşunla hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı ölüm tehditlerine devam etti

Akın Alakuş’u öldürmesinin ardından cinayetlerin devam edeceğini söylediği öğrenilen Sakıp A., 16 Ağustos Cuma günü, Akın Alakuş’un kardeşi Tarık Alakuş (45)’u bir süre takip etmiş daha sonra Tarık Alakuş’un Gültepe Dernek Sokak’ta aracını durdurduğu esnada yanına gelmiş ve Alakuş’ün üzerine 46 el ateş ederek şahısı yaralamıştı. Ağır yaralanan Tarık Alakuş, hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmış, polis ekipleri ise cinayet zanlısı olarak aranan Sakıp A. ve olaya karıştığı belirlenen Ümit E.’yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.