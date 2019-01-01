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İki kardeşi, dertlerini dinlemedikleri için öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 15:47 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Kıyas Ayğan (50) ve İlhami Ayğan (46) kardeşleri pompalı tüfekle öldüren Talip A.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Kıyas Ayğan (50) ve İlhami Ayğan (46) kardeşleri pompalı tüfekle öldüren Talip A. (38) yakalandı. Talip A., "Ben garibanım" deyip derdini anlatmak istediği, Ayğan kardeşleri de kendisini dinlemeyip, tersleyince öldürdüğünü söyledi. Olay, dün gece, Derince ilçesinde meydana geldi. Kahvehanede birlikte alkol alan Talip A. ile İlhami ve Kıyas Ayğan kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Talip A., pompalı tüfekle iki kardeşi vurarak öldürüp, kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Talip A.'nın İzmit'te Akpınar Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Saat 03.00 sıralarında adrese baskın düzenleyen ekipler, Talip A.'yı yakaladı. Talip A.'ya yardım ettikleri belirlenen M.D. (51), S.A. (59), M.M. (52) ve F.Y. (41) de gözaltına alındı. 'BEN GARİBANIM' DİYEREK DERDİNİ ANLATMAK İSTEMİŞ Emniyete götürülen Talip A.'nın ifadesinde, birlikte alkol aldığı İlhami ve Kıyas Ayğan'a "Ben garibanım" diyerek derdini anlatmak istediğini, kardeşlerin ise 'Şimdi senin derdini mi dinleyeceğiz?' diyerek kendisini tersleyince tartışma çıktığını söyledi ifade edildi. Tartışmanın ardından Talip A.'nın, kahvehanenin 50 metre ilerisindeki yazıhanesine giderek pompalı tüfeğini aldığı ve geri dönerek iki kardeşi öldürdüğü belirlendi. OLAYIN ARDINDAN ALKOL ALMIŞ Tüfeği yazıhaneye atıp kaçan Talip A.'nın, M.D. ile buluşarak S.A.'ya ait eve gittiği saptandı. Burada S.A., M.M. ve F.Y. ile buluşan Talip A. ve M.D.'nın alkol almaya devam ettiği bildirildi. Alkol alırken cinayet işlediğini söyleyen Talip A.'yı, diğer 4 şüphelinin bulundukları binanın sığınağına indirerek sakladığı ortaya çıktı. Emniyette işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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