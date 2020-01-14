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  4. İki kardeşi, kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla öldürmüş

İki kardeşi, kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla öldürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 3 kişiyi öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar eden Hüseyin Aslan'ın, yanında işçi olarak çalışan 2 kardeşi, kredi kartını çalarak 800 TL harcama yaptıkları iddiasıyla çıkan tartışmada öldürdüğü ortaya çıktı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 3 kişiyi öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar eden Hüseyin Aslan'ın, yanında işçi olarak çalışan 2 kardeşi, kredi kartını çalarak 800 TL harcama yaptıkları iddiasıyla çıkan tartışmada öldürdüğü ortaya çıktı.
Dokuma atölyesi sahibi Hüseyin Arslan (40), pazar günü, 7 bin lira alacağı olduğu iddia ettiği evli ve 2 çocuk babası Ramazan Küçük'ü (53), Küçükdere Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde tabancayla, baş ve vücuduna ateş edip, 3 kurşunla öldürüp kaçtı. Jandarma ekipleri, kaçtıktan sonra intihar eden Arslan'ın cesedini, Denizli-Pamukkale karayolu Küçükdere kavşağı yanındaki bir tarlada buldu. Aslan'ın tarlada aynı tabancayla kendini başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Daha sonra Hüseyin Arslan'ın olaydan önce kendi iş yerinde iki kardeşi de öldürdüğü ortaya çıktı. Yapılan incelemede Arslan'ın iş yerinde işçi olarak çalışan Mustafa Akpınar (40) ile kardeşi Veysel Akpınar'ı (30) enselerinden tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi. Ölenlerden Ramazan Küçük ve Hüseyin Arslan, dün toprağa verildi. İki kardeşin ise bugün Afyonkarahisar'da toprağa verileceği belirtildi.
Cinayetlerle ilgili araştırmalar sürerken, detaylar ortaya çıkmaya başladı. Hüseyin Aslan'ın, yanında işçi olarak çalışan Mustafa- Veysel Akpınar kardeşleri, kredi kartını çaldıkları iddiasıyla çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi. Kredi kartından ise 800 TL harcama yapıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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