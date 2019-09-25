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İki kardeşi öldüren bombanın, terör örgütü PKK’nın olduğu kesinlik kazandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 09:43 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, iki kardeşin ölümüne neden olan bombanın, el yapımı patlayıcı olduğu ve yapılan kriminal inceleme sonucuna göre terör örgütü PKK’ya ait olduğu kesinlik kazandı.Olay, 15 Temmuz’da Ovacık İlçesi’nde Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında meydana gelmişti.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, iki kardeşin ölümüne neden olan bombanın, el yapımı patlayıcı olduğu ve yapılan kriminal inceleme sonucuna göre terör örgütü PKK’ya ait olduğu kesinlik kazandı.
Olay, 15 Temmuz’da Ovacık İlçesi’nde Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında meydana gelmişti. Bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 yaşındaki Ayaz olay yerinde, 4 yaşındaki kardeşi Nupelda Güloğlu ise helikopterle kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Kardeşlerin ölümüne sebep olan patlayıcının terör örgütü PKK’ya ait olduğunun kesinleştiği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, olayın ardından patlamanın meydana geldiği alan ile çocukların kıyafetlerinden alınan numuneler incelenmek üzere önce Van ardından Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildi. Kriminal inceleme sonucunda RDX ve TNT plastik patlayıcı kalıntılarına rastlanırken, olay yerindeki kalıntılar ile çocukların kıyafetleri üzerinde yapılan incelemede de amonyum nitrata rastlandı. İncelemede ayrıca el yapımı patlayıcı düzeneğinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmayan 40 mm’lik bomba atar mühimmatı kullanıldığı da tespit edildi. Yapılan tespitler sayesinde iki kardeşi öldüren patlayıcının terör örgütü PKK’ya ait olduğu kesinleşmiş oldu.

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