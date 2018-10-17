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İki kardeşi öldüren, yakınlarını da yaralayan sanık 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 15:37 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da trafikte yol verme tartışması sonrası Çağlar ve Çağrı Şehirlioğlu kardeşleri öldürmek, yakınlarını da yaralamak suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Nail Ayvaoğlu, toplam 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da trafikte yol verme tartışması sonrası Çağlar ve Çağrı Şehirlioğlu kardeşleri öldürmek, yakınlarını da yaralamak suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Nail Ayvaoğlu, toplam 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2016 yılı Kurban Bayramı’nın birinci günü kent merkezinde meydana gelen olayda Çağlar Şehirlioğlu (25) ile Nail Ayvaoğlu (59) arasında çıkan trafikte yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu Çağlar ve kardeşi Çağrı Şehirlioğlu (20) tabancayla vurularak öldürülmüştü. Olayda, Çağlar Şehirlioğlu'nun eşi Aynur, annesi Tekgül Şehirlioğlu ile kavgayı ayırmaya çalışan Cihan Yurdagül de yaralanmıştı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına sanıklar ve avukatları ile mağdur taraf ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklarından Nail Ayvaoğlu ve tutuksuz yargılanan sanıklar Cihan Yurdagül, Vahit Ayvaoğlu ve Satiye Ayvaoğlu suçsuz olduklarını belirterek beratlarını istediler. Mahkeme heyeti sanıklardan Nail Ayvaoğlu’na Çağlar ve Çağrı Şehirlioğlu’nu öldürmekten 36 yıl, Aynur Şehirlioğlu’nu yaralamaktan 10 yıl 6 ay, Cihan Yurdagül’ü yaralamaktan 13 yıl 6 ay, ruhsatsız silah kullanmaktan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 61 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti yine sanıklardan Vahit Ayvaoğlu’na yaralamadan dolayı 1 yıl, Satiye Ayvaoğlu’na ise ruhsatsız silahtan dolayı 1 yıl hapis cezası ile 30 gün adli para cezası verdi. Heyet sanıklardan Cihan Yurdagül hakkında ise berat kararı verdi. CİNAYET ANI KAMERADA Yol verme yüzünden meydana gelen olayın görüntüleri güvenlik kamerasına yansımıştı. Caddedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Nail Ayvaoğlu'nun, Çağlar Şehirlioğlu'nu kovalarken arkasından tabanca ile ateş ettiği, ardından orta refüje geldiğinde durup arkasından gelen ve kendisine engel olmak isteyen kardeşi Çağrı Şehirlioğlu'na ateş ettiği görülüyor. Çağrı Şehirlioğlu'na yere düştükten sonra da ateş eden Nail Ayvaoğlu, daha sonra yanına gelen oğlu ile birlikte olay yerinden uzaklaşırken kameraya yansımıştı.

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