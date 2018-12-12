İki kardeşi yaralayıp 12 yıl ceza aldı 'İsteseydim öldürürdüm' dedi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da borçlu olduğu kardeşlerden birini tabancayla, diğerini ise tabancanın tutukluluk yapması üzerine bıçakla yaralayan kasap Mustafa Aydınkafa (33), 'kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama' suçlarından 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu Aydınkafa son savunmasında, ''Öldürme kastım yoktu. Öldürmek isteseydim öldürürdüm'' dedi.

Olay, 11 Şubat günü saat 20.30 sıralarında, merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Aydınkafa ile Osman ve Kenan Deveci kardeşlerin araçları çarpıştı. Aydınkafa, kazada meydana gelen hasarı, kusurlu taraf olduğu için ödemeyi kabul etti. Olay günü Deveci Kardeşler, trafik kazası nedeniyle alacakları bulunan Mustafa Aydınkafa'nın kasap dükkanına geldi. İçeriye Osman Deveci girdi. İkili arasında tartışma çıktı. Aydınkafa, Deveci'yi elindeki tabancayla kovalamaya başladı. Osman Deveci'yi sokak ortasında sağ bacağından vurarak, yaraladı. Ardından tabancayı dışarıda bekleyen Kenan Deveci'ye doğrultu ancak silah tutukluluk yapıp, ateş almadı. Osman Deveci, kanlar içinde sürünerek, yakındaki bir markete sığındı. Mustafa Aydınkafa ise yanında taşıdığı bıçağı çıkararak, kaçmaya çalışan Kenan Deveci'nin peşine düştü. Ağabeyi Osman Deveci'nin sığındığı markete giren Kenan Deveci, peşinden gelen Mustafa Aydınkafa'nın elindeki bıçağı almaya çalıştı, başarılı olamadı. Yaşanan boğuşma sırasında Aydınkafa, Deveci'yi yere yatırarak, 17 yerinden bıçakladı. Ayrıca başına defalarca tekme attı. Mustafa Aydınkafa, olay sonrası kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralı kardeşler, kaldırıldıkları hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.