HABER

İki kardeşi yaralayıp 12 yıl ceza aldı 'İsteseydim öldürürdüm' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 11:25 | Son Güncelleme

KONYA'da borçlu olduğu kardeşlerden birini tabancayla, diğerini ise tabancanın tutukluluk yapması üzerine bıçakla yaralayan kasap Mustafa Aydınkafa (33),  'kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama' suçlarından 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da borçlu olduğu kardeşlerden birini tabancayla, diğerini ise tabancanın tutukluluk yapması üzerine bıçakla yaralayan kasap Mustafa Aydınkafa (33), 'kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama' suçlarından 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu Aydınkafa son savunmasında, ''Öldürme kastım yoktu. Öldürmek isteseydim öldürürdüm'' dedi.

Olay, 11 Şubat günü saat 20.30 sıralarında, merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Aydınkafa ile Osman ve Kenan Deveci kardeşlerin araçları çarpıştı. Aydınkafa, kazada meydana gelen hasarı, kusurlu taraf olduğu için ödemeyi kabul etti. Olay günü Deveci Kardeşler, trafik kazası nedeniyle alacakları bulunan Mustafa Aydınkafa'nın kasap dükkanına geldi. İçeriye Osman Deveci girdi. İkili arasında tartışma çıktı. Aydınkafa, Deveci'yi elindeki tabancayla kovalamaya başladı. Osman Deveci'yi sokak ortasında sağ bacağından vurarak, yaraladı. Ardından tabancayı dışarıda bekleyen Kenan Deveci'ye doğrultu ancak silah tutukluluk yapıp, ateş almadı. Osman Deveci, kanlar içinde sürünerek, yakındaki bir markete sığındı. Mustafa Aydınkafa ise yanında taşıdığı bıçağı çıkararak, kaçmaya çalışan Kenan Deveci'nin peşine düştü. Ağabeyi Osman Deveci'nin sığındığı markete giren Kenan Deveci, peşinden gelen Mustafa Aydınkafa'nın elindeki bıçağı almaya çalıştı, başarılı olamadı. Yaşanan boğuşma sırasında Aydınkafa, Deveci'yi yere yatırarak, 17 yerinden bıçakladı. Ayrıca başına defalarca tekme attı. Mustafa Aydınkafa, olay sonrası kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralı kardeşler, kaldırıldıkları hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SAKLANDIĞI BAĞ EVİNDE YAKALANDI

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Aydınkafa'nın, Meram ilçesi Güneydere köyündeki bağ evinde saklandığını belirledi. Olaydan 1 gün sonra bağ evine düzenlenen operasyonla Aydınkafa, yakalandı. Gözaltına alınan Aydınkafa'nın ifadesinde, Deveci Kardeşler ile aralarında küfürleşme olduğunu bu nedenle çıkan tartışmada birini vurup, diğerini bıçakladığını söylediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen Mustafa Aydınkafa, tutuklandı.

'ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM ÖLDÜRÜRDÜM'

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Aydınkafa, olayda yaralanan Deveci Kardeşlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Aydınkafa, son savunmasında, "Benim dükkanıma baskına geldiler. Öldürmek isteseydim elimdeki silahla öldürürdüm. Öldürme kastım yoktu. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

12 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Mustafa Aydınkafa'yı 'kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama' suçlarından toplam 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Uyuşturucu kaçakçısı, 'F.Gülen' ibareli kol saati ile yakalandıUyuşturucu kaçakçısı, 'F.Gülen' ibareli kol saati ile yakalandı
Kahkaha sesi sayesinde çözülen cinayet sanığına, ömür boyu hapis talebiKahkaha sesi sayesinde çözülen cinayet sanığına, ömür boyu hapis talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastane bahçesi karıştı! 'Dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü

Hastane bahçesi karıştı! 'Dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü

'Beni şaşkınlıktan yerime mıhlayan tabela' diye paylaştı

'Beni şaşkınlıktan yerime mıhlayan tabela' diye paylaştı

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç

İlk satışa tapu harcı istisnası

İlk satışa tapu harcı istisnası

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da kan donduran olay! Cinayeti arka sokaktan duyulan kahkaha çözdü

Cinayeti arka sokaktan duyulan kahkahalar çözdü

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Okul müdürünün yaptıkları 'pes' dedirtti

İstanbul'da sokak ortasında kanlı infaz!

İstanbul'da sokak ortasında kanlı infaz!

Bu mahalle 2 yıldır kayıyor!

Bu mahalle 2 yıldır kayıyor!

Aydın'da trafo patladı! Kepenkleri elektrikli olan esnaf dükkanını açamadı

Aydın'da trafo patladı! Kepenkleri elektrikli olan esnaf dükkanını açamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.