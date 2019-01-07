İki kardeşin kullandığı araçlar çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, iki kardeşin kullandığı araçların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücülerden birinin eşi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nihat Bayhan'ın kullandığı 72 KC 734 plakalı otomobil, Silvan-Boyunlu kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Bu sırada otomobil, karşı yönden gelen, sürücünün kardeşi Atilla Bayhan'ın kullandığı 21 SC 356 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, Nihat Bayhan'ın yanında bulunan eşi Nafiye Bayhan hayatını kaybetti, araçları kullanan kardeşler Nihat ve Atilla Bayhan, Halise Tayar, Kader ve Birgül İlaiz, Öznur ve Aysima Bağlama, Yasemin Orhan, Mesut Toraman ve Mehmet Nasip Bozan yaralandı.

Yaralılar, Silvan Devlet, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde tedavi altına alındı.

