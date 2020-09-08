İki kardeşin öldüğü kavgada 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin ölümü, 4 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba günü Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi’nde akraba iki aile arasında çıkan ve 2 kardeşin ölümü, 4 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü tutuklanırken bir kişi ise serbest bırakıldı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Geldi ile Sinan Geldi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

