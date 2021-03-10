HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki kardeşin ölümüne ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibi tutuklandı

İki kardeşin ölümüne ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibi tutuklandı

10.03.2021 17:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki kardeşlerin evlerinin yakınındaki inşaatın asansör boşluğunda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibi Orhan A., “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” tutuklandı.Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki Hasan B.

Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki kardeşlerin evlerinin yakınındaki inşaatın asansör boşluğunda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibi Orhan A., “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” tutuklandı.
Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki Hasan B. ve Hüseyin B. isimli kardeşlerin 8 Mart’ta evlerinin yakınındaki bir inşaatın asansör boşluğunda ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında inşaat sahibi Orhan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli Orhan A., savcılık sorgusunun ardından “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
"Benim kusurum yoktur"
Şüpheli sorgusunda, “Satın aldığım şahıslar sahte vekaletname ile sattılar. 3 ay inşaatı durdurdular. İnşaat durunca belediye mühürledi. Etrafını tam çevirerek belediyeye teslim ettik. 2016 yılında mahkeme kararıyla tedbir konuldu. Yer bana ait değildir. Yer Ali Rıza A.’ya aittir. Çocukların ölümüyle alakalı olarak kusurum, hatam ve ihmalim yoktur” dedi.

Tutuklandı
Mahkeme sorgusu tamamlanan şüpheli Orhan A., “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu! Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!
İftar duası nasıl yapılır? İftar duası nasıl yapılır?
İnşirah suresinin fazileti nedir?İnşirah suresinin fazileti nedir?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Ebubekir Sifil'in sözlerine verdiği yanıt olay olmuştu! Yılmaz Özdil ifade verdi

Sözleri olay olmuştu! Yılmaz Özdil ile ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün 'mahrem ablası' Ankara'da yakalandı

FETÖ'nün 'mahrem ablası' Ankara'da yakalandı

Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Cumartesi yasakları geri mi gelecek?

Cumartesi yasakları geri mi gelecek?

Oruç açma duası Türkçe ve Arapça okunuşu | İftar duası nasıl yapılır?

İftar duası nasıl yapılır?

Kaçırdıkları kişiyi tehdit edip cep telefonuyla o anları kaydettiler

Dehşet anları: Pasaportum hazır, seni öldürüp giderim

Bir kentin tek kalaycısı: Hepsi tahsil yaptı ama...

Kırmızı çıkınca insanı zehirliyor! 'Çocuklar yapma diyor' ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.