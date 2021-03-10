HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki kardeşin ölümüne ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibine tutuklama istemi

İki kardeşin ölümüne ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibine tutuklama istemi

10.03.2021 13:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki kardeşlerin evlerinin yakınındaki inşaatın asansör boşluğunda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibi Orhan A., “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki Hasan B.

Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki kardeşlerin evlerinin yakınındaki inşaatın asansör boşluğunda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibi Orhan A., “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki Hasan B. ve Hüseyin B. isimli kardeşler, 8 Mart’ta evlerinin yakınındaki yarım kalan bir inşaatın asansör boşluğunda ölü bulunmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi Orhan A. gözaltına alınmıştı.

Savcıdan tutuklama talebi
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli Orhan A., savcılık sorgusunun ardından “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelinin hakimlikteki sorgusunun başlaması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
Nihat Hatipoğlu kimdir?Nihat Hatipoğlu kimdir?
İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var

Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Yatsı namazı saat kaçta? Yatsı ezanı kaçta okunuyor?

Yatsı ezanı kaçta okunuyor?

Zeydan Karalar'dan dikkat çeken sözler: Bağlasanız durmam

Zeydan Karalar'dan dikkat çeken sözler: Bağlasanız durmam

İşte güncel koronavirüs risk haritası | İl il mavi, sarı, turuncu ve kırmızı şehirler

İşte güncel koronavirüs risk haritası

Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulamasına başlandı

Yerli aşıda sevindiren gelişme! Bugün başladı

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat?

Tesbih namazı nasıl ve kaç rekat?

Samsun'da 'mutasyon virüs' alarmı

Samsun'da 'mutasyon virüs' alarmı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.