İki kardeşin ölümüne ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibine tutuklama istemi

Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki kardeşlerin evlerinin yakınındaki inşaatın asansör boşluğunda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan inşaat sahibi Orhan A., “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki Hasan B. ve Hüseyin B. isimli kardeşler, 8 Mart’ta evlerinin yakınındaki yarım kalan bir inşaatın asansör boşluğunda ölü bulunmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi Orhan A. gözaltına alınmıştı.

Savcıdan tutuklama talebi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli Orhan A., savcılık sorgusunun ardından “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelinin hakimlikteki sorgusunun başlaması bekleniyor.

