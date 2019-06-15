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İki kardeşin otomobille kaçırıldığı iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 10:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, biri bayan 2 kişi tarafından bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edilen yaşı küçük iki kardeşten haber alınamıyor.Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi 1910 Sokak içerisinde ikamet eden 7 yaşındaki Savfan ile 12 yaşındaki ağabeyi Taha Çetinkaya iddiaya göre, biri bayan iki kişi tarafından plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobile bindirilerek götürüldü.

Adıyaman’da, biri bayan 2 kişi tarafından bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edilen yaşı küçük iki kardeşten haber alınamıyor.
Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi 1910 Sokak içerisinde ikamet eden 7 yaşındaki Savfan ile 12 yaşındaki ağabeyi Taha Çetinkaya iddiaya göre, biri bayan iki kişi tarafından plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobile bindirilerek götürüldü. Kimsenin tanımadığı her iki şahıs tarafından otomobile bindirilerek götürülen iki kardeşten bir daha haber alınamadı. Yaklaşık 1 yıldır eşinden ayrı olan ve mahkemenin verdiği vekaletle çocuklarına bakan aynı zamanda 5 yıl önce yaşadığı beyin kanamasından dolayı rahatsızlık yaşayan baba Seyfettin Çetinkaya ve yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Polis ekipleri her iki kardeşin fotoğraflarını alarak bulunması için çalışma başlattı. Polis ekipleri aynı zamanda bölgede bulunan bütün kameraları da incelemeye alırken her iki kardeşin otomobile bindirildiğini gören kişilerinde ifadelerine başvurdu. Şuan her yerde aranan her iki kardeşin bulunması için çalışmalar başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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