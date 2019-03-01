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İki kardeşin trafik kazasında ölümüne 4 yıl 2 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 13:02 | Son Güncelleme

Mersin'de 6 ve 9 yaşlarında 2 kız kardeşin ölümüne, kuzenlerinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi - Anne Özlem Çakmakçı: - "Sanık bir çocuğumun yaşı kadar bile ceza almadı"

MERSİN (AA) - Mersin'de 2 kız kardeşin ölümüne, kuzenlerinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan sanık 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Ramazan Topal (68) ve tutuksuz yargılanan Burak Aydın ile kazada yaralanan İlknur Emine Yalçın (31), yaşamını yitiren kız kardeşler Ekin (6) ve Evrim Çakmakçı'nın (9) ailesi katıldı.

Mütalaaya karşı savunması istenen sanık Ramazan Topal, çok üzgün olduğunu ve acı çektiğini söyledi.

"Keşke o çocukların yerine ben ölseydim." diyen Topal, "Aileye bu acıyı yaşatmasaydım." ifadesini kullandı.

Anne Özlem Çakmakçı da kızlarının fotoğraflarını elinde tutarak yaptığı konuşmada, çok acı çektiğini dile getirdi. Anne Çakmakçı, "Keşke onlar değil de biz ölseydik. Benim çocuklarım 6 ve 9 yaşında öldü. Ben bunu sanığa da mahkemeye de anlatamadım. Her davada ben ilk günü yaşıyorum. Dilim, ağzım, gözüm, yüreğim kurudu. Benim çocuklarım öldü." diye konuştu.

Baba Ali Çakmacı da sanıklardan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, Ramazan Topal'ı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay, Burak Aydın'ı da "suç uydurma" gerekçesiyle 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

- Aile karara tepki gösterdi

Duruşmanın ardından Çakmakçı ailesinin bazı yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu arada, duruşmanın ardından Mersin Adliyesi önünde bir araya gelen Çakmakçı ailesi ve yakınları kararı protesto etti.

Anne Çakmakçı, gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Sanık bir çocuğumun yaşı kadar bile ceza almadı. Ne hukuk ne de insanlar bunun farkında bile değil. Bu işin peşini bırakmayacağım. İtirazlarımı gereken yere yapacağım. Ölene kadar bu davanın karşısında olacağım. Çok kötüyüm."

Baba Ali Çakmakçı da kararla içlerinin daha da acıdığını ifade etti.

- Olay

Mersin'de 2 Temmuz 2018'de, Ramazan Topal'ın kullandığı 33 EAT 61 plakalı otomobil, Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi Gözne mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ekin ve Evrim Çakmakçı ile kuzenleri Emine İlknur Yalçın'a çarpmış, 2 kız kardeş yaşamını yitirmişti.

Tutuklanan Topal hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle, Burak Aydın için de "yalan tanıklık" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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Ekin Çakmakçı Evrim Çakmakçı' Mersin trafik kazası davası

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