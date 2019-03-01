İki kardeşin trafik kazasında ölümüne 4 yıl 2 ay hapis

MERSİN (AA) - Mersin'de 2 kız kardeşin ölümüne, kuzenlerinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan sanık 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Ramazan Topal (68) ve tutuksuz yargılanan Burak Aydın ile kazada yaralanan İlknur Emine Yalçın (31), yaşamını yitiren kız kardeşler Ekin (6) ve Evrim Çakmakçı'nın (9) ailesi katıldı.

Mütalaaya karşı savunması istenen sanık Ramazan Topal, çok üzgün olduğunu ve acı çektiğini söyledi.

"Keşke o çocukların yerine ben ölseydim." diyen Topal, "Aileye bu acıyı yaşatmasaydım." ifadesini kullandı.

Anne Özlem Çakmakçı da kızlarının fotoğraflarını elinde tutarak yaptığı konuşmada, çok acı çektiğini dile getirdi. Anne Çakmakçı, "Keşke onlar değil de biz ölseydik. Benim çocuklarım 6 ve 9 yaşında öldü. Ben bunu sanığa da mahkemeye de anlatamadım. Her davada ben ilk günü yaşıyorum. Dilim, ağzım, gözüm, yüreğim kurudu. Benim çocuklarım öldü." diye konuştu.