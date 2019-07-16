İki kardeşin trafik kazasında ölümüne 5 yıl 10 ay hapis

Mersin'de 6 ve 9 yaşlarındaki iki kız kardeşin ölümüne, kuzenlerinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edilen ancak yapılan itiraz nedeniyle hakkındaki hüküm bozulan sanık, üst mahkemedeki yargılama sonucunda 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Ramazan Topal (68) ve yaşamını yitiren kız kardeşler Ekin (6) ve Evrim Çakmakçı'nın (9) ailesi katıldı. Tutuksuz yargılanan diğer sanık Burak Aydın ise duruşmaya katılmadı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Topal, bugüne kadar yüz kızartıcı hiçbir suç işlemediğini ve hiçbir trafik kazasına karışmadığını söyledi.

Ailenin acısını anladığını belirten sanık Topal, ''Keşke o kazada ben ölseydim. Kazanın gerçekleştiği yerdeki yaya geçidi usulüne uygun bir yapı değildir. Bu alanda gerekli ışıklandırma yapılmamıştır.'' ifadesini kullandı.

Müşteki baba Ali Çakmakçı ise Topal'dan şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın savcılık ifadesinde hızının 60 kilometre olduğu yönündeki ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.