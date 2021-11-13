HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İki kardeşin yüz tanıma kilidi ile sınavı! Yargıya taşıyacağız: İkiz değiliz, birbirimize de benzemiyoruz

İki kardeşin yüz tanıma kilidi ile sınavı! Yargıya taşıyacağız: İkiz değiliz, birbirimize de benzemiyoruz

13.11.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 5 ay önce aldığı cep telefonuna yüz tanıma kilidi koyan genç, uykudan uyandığında kendisinden 3 yaş küçük kardeşinin telefonunu kurcalarken görünce neye uğradığını şaşırdı. Telefon kilidinin kendisi dışında sadece kardeşinde açıldığını ileri süren genç, “İkiz de değiliz, birbirimize de benzemiyoruz. Kardeşim telefonu alıp kurcalıyor. Aramızda kavga çıkarsa, sorumlusu firmadır” diyerek, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

İki kardeşin yüz tanıma kilidi ile sınavı! Yargıya taşıyacağız: İkiz değiliz, birbirimize de benzemiyoruz

Antalya’nın Kepez ilçesinde oto galericilikle uğraşan Kadir Bayer (25), 5 ay önce cep telefonu satın aldı. Bayer, telefonuna yüz tanıma kilidi tanımlatarak kullanmaya başladı. Yaklaşık 15 gün önce ise gencin kendinden 3 yaş küçük kardeşi Enes Bayer, aynı marka ve modeldeki telefonunu kendi telefonu sanıp ağabeyinin telefonunu eline aldı. Kilidin açılıp telefondaki uygulamaların farklı olduğunu görünce kendi telefonu olmadığını anlayan Enes Bayer, kilidi tekrar kapatıp yüz tanımlamayı tekrar tekrar denedi. İddiaya göre ise sadece ağabeyinin yüzü tanımlı olan telefon, her defasında açıldı.

UYKUDAN UYANDIĞINDA KARDEŞİNİ TELEFONU KURCALARKEN GÖRDÜ

O sıra uykuda olan ağabey, kardeşinin telefonu kurcaladığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Telefonunun kardeşinde açıldığını anlayan Kadir Bayer, yetkili servise giderek durumu bildirdi, ancak kendisine herhangi bir problem olmadığı söylendi.

Screenshot_4

''ARAMIZDA KAVGA ÇIKARSA SORUMLUSU FİRMADIR''

İnanmakta zorlandığı olayın artık kendisine rahatsızlık vermeye başladığını belirten Kadir Bayer, “İlk başta inanmadım, sonra kardeşimin yüzüne tutunca baktım açtı. Yazılımsal sorun olduğunu düşünüyorum. İnceledim telefonu, kapatıp açtım, hatta sıfırladım da. Uykudan uyandığımda kardeşimin telefonumu kurcaladığını görünce rahatsız oldum. Özelim sonuçta. Bu kadar para veriyorum bu telefona, bir gizliliği olmalı. Sonuçta güvendiğimiz için alıyoruz. Servise gittiğimde ‘Face ID arızalı mı?’ diye sordum. Arızalı olmadığını söylediler. Başkasının yüzünü açmıyor ama kardeşiminkini açıyor. İkiz değiliz, aramızda 3 yaş var. Birbirimize de hiç benzemiyoruz. Bana benzeyen ortağım ve diğer kardeşim de açmıyor, sadece Enes’te açıyor. Nasıl açıldığını firma açıklasın. Aramızda kavga çıkarsa da sorumlusu firmadır” dedi. Bayer, konuyu yargıya taşıyacağını da sözlerine ekledi.

Screenshot_5

''BENİMKİNİ AĞABEYİM AÇAMIYOR AMA''

Aynı model telefona sahip Enes Bayer ise “İkimizin telefonlar aynıydı, yanlışlıkla onunkini almışım. Kilit açıldığında baktım uygulamalar farklı, şaşırdım. Sonra tekrar kapattım kilidi tekrar denedim, yine açıldı. Benim telefonumu ağabeyim açamıyor ama” diye konuştu.

Screenshot_6

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyorDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyor
PARTNERBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymışBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
Hem enerji veriyor, hem ruhu dinlendiriyorHem enerji veriyor, hem ruhu dinlendiriyor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

Sosyal medya fenomenlerine 'dolandırıcılık' tutuklaması

Sosyal medya fenomenlerine 'dolandırıcılık' tutuklaması

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.