HABER

İki kardinalden Katolik kilisesine cinsel istismar uyarısı: "Suçluları korumayı bırakın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

Roma Katolik Kilisesi’nin önde gelen iki kardinali, cinsel istismar krizleri sonucu gündemden düşmeyen Katolik Kilisesi’nin Piskoposlarına suçlular ile işbirliğini kesip sessizliklerini bozmaları için çağrıda bulundu.Roma Katolik Kilisesi’nin önde gelen kardinallerinden ABD’li Raymond Burke ve Alman Walter Brandmüller cinsel istismar krizleri sonucu gündemden düşmeyen kilisenin piskoposlarına suçlular ile işbirliğini kesip sessizliklerini bozmaları için çağrıda bulundu.

Roma Katolik Kilisesi’nin önde gelen iki kardinali, cinsel istismar krizleri sonucu gündemden düşmeyen Katolik Kilisesi’nin Piskoposlarına suçlular ile işbirliğini kesip sessizliklerini bozmaları için çağrıda bulundu.
Roma Katolik Kilisesi’nin önde gelen kardinallerinden ABD’li Raymond Burke ve Alman Walter Brandmüller cinsel istismar krizleri sonucu gündemden düşmeyen kilisenin piskoposlarına suçlular ile işbirliğini kesip sessizliklerini bozmaları için çağrıda bulundu. Kilisenin yarın konu üzerine gerçekleştireceği zirve öncesi Piskoposlar Konferansı Başkalarına açık bir mektup yayınlayan kardinaller, "Kilise ile ilintili olarak yayılan homoseksüel gündem vebası teşkilatlı ağlarla desteklenmiş, suç ortaklığı iklimi ve sessizlik komplosu ile korunmuştur" dedi.
Yaşananların kilise nüfuzunu kötü etkilediğini belirten kardinaller yayınladıkları mektupta, "Böyle bir durumla karşı karşıyayken kardinaller ve piskoposlar sessizlik içerisindedir. Siz de Vatikan’da 21 Şubat’ta yapılacak olan toplantıda sessiz mi kalacaksınız?" ifadelerine yer verdi.

O topraklar asırlık mezarlarla kaplı! O topraklar asırlık mezarlarla kaplı!
Türkiye'de bulundu! Bu eserlere paha biçilemiyor Türkiye'de bulundu! Bu eserlere paha biçilemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşek şakası okulu karıştırdı! 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Eşek şakası okulu karıştırdı! 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bu mağaranın içinden su akıyor! Efsaneyi duyan oraya koşuyor

Bu mağaranın içinden su akıyor! Efsaneyi duyan oraya koşuyor

Üzerinden araba geçen halıların değeri artıyor

Üzerinden araba geçen halıların değeri artıyor

Ne deprem, ne de savaş bu hale getirdi! Mahalleli isyan etti

Ne deprem, ne de savaş bu hale getirdi! Mahalleli isyan etti

İki katlı bina kağıt gibi yamuluyor!

İki katlı bina kağıt gibi yamuluyor!

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.