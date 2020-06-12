İki kat daha fazla yiyerek hayallerindeki vücuda kavuşan kadın

Eskiden 50 kilo olduğunu söyleyen Lauren Simpson, günde 1.000 kalori alarak hayatta kaldığını ve fitness takıntısı konusunda aşırıya kaçtığını itiraf etti.

29 yaşındaki Lauren Instagram’da yaptığı paylaşımda yetersiz beslenmenin kötü bir cilde yol açtığını, kendisini agresif yaptığını ve saçlarının kolayca kırılmasına neden olduğunu söyleyerek “Karbonhidrattan korkan biriydim. Ağırlık çalışmanın beni büyük ve hantal yapmasından korkarak sadece kardiyo yaptım. Rakamların hayatımı yönetmesine izin verdim” dedi.

Lauren her gün aldığı kalori miktarını iki katına çıkararak günde beş öğün beslenmeye başladı ve 10 kilo aldı. “Ağırlık kaldırmak ve yiyeceklerle ilgili düşünce yapımın değişmesi, benim için büyük değişimdi” diyen Laura ağırlık kaldırmak ve direnç egzersizleri hakkında bilgi edindikçe kendine güveninin artığını ve bedeninin şekillendiğini belirtti

Lauren’in kalça egzersiz programı:

2) 1) Smith machine ile köprü 10 tekrar, 4 set

2) Smith machine ile ters squat 12 tekrar, 4 set

3) Direnç lastiği ile squat pozisyonunda geriye adım 15 tekrar, 4 set

4) Smith machine ile öne adım 12 tekrar, 4 set

5) Rounded back extention 25 tekrar, 4 set.

Instagram’da biçimli bir vücuda kavuşmanın kolay bir yolu olmadığını söyleyen Lauren, “Photoshop yok. Kısa yol yok. Hızlı düzelme yok. Zayıflama çayları yok. Sadece dört yıllık tutarlılık, sıkı çalışma ve özveri var” dedi.