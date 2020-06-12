İki kat daha fazla yiyerek hayallerindeki vücuda kavuşan kadın

Eskiden 50 kilo olduğunu söyleyen Lauren Simpson, günde 1.000 kalori alarak hayatta kaldığını ve fitness takıntısı konusunda aşırıya kaçtığını itiraf etti.
29 yaşındaki Lauren Instagram’da yaptığı paylaşımda yetersiz beslenmenin kötü bir cilde yol açtığını, kendisini agresif yaptığını ve saçlarının kolayca kırılmasına neden olduğunu söyleyerek “Karbonhidrattan korkan biriydim. Ağırlık çalışmanın beni büyük ve hantal yapmasından korkarak sadece kardiyo yaptım. Rakamların hayatımı yönetmesine izin verdim” dedi.
Lauren her gün aldığı kalori miktarını iki katına çıkararak günde beş öğün beslenmeye başladı ve 10 kilo aldı. “Ağırlık kaldırmak ve yiyeceklerle ilgili düşünce yapımın değişmesi, benim için büyük değişimdi” diyen Laura ağırlık kaldırmak ve direnç egzersizleri hakkında bilgi edindikçe kendine güveninin artığını ve bedeninin şekillendiğini belirtti
Lauren’in kalça egzersiz programı:
2) 1) Smith machine ile köprü 10 tekrar, 4 set
2) Smith machine ile ters squat 12 tekrar, 4 set
3) Direnç lastiği ile squat pozisyonunda geriye adım 15 tekrar, 4 set
4) Smith machine ile öne adım 12 tekrar, 4 set
5) Rounded back extention 25 tekrar, 4 set.
Instagram’da biçimli bir vücuda kavuşmanın kolay bir yolu olmadığını söyleyen Lauren, “Photoshop yok. Kısa yol yok. Hızlı düzelme yok. Zayıflama çayları yok. Sadece dört yıllık tutarlılık, sıkı çalışma ve özveri var” dedi.
Ödüllü bir bikini modeli olan Lauren, 1.9 milyon takipçili Instagram hesabında ipuçları paylaşıyor.
Lauren’in diyet sırları:
1) Kalori kısıtlaması yapmayın ve karbonhidrattan korkmayın
2) Alınan ve harcanan kaloriyi takip edin. Yağ yakımı olması için aldığınızdan daha fazla kaloriyi yakmanız gerek.
3) Protein alımı yüksek olmalı. Yağ veya karbonhidrattan hangisinden daha fazla tüketeceğiniz vücut yapınıza göre değişir.
4) Uzun vadeli sadık kalacağınız bir diyet uygulayın, kendinizi herhangi bir diyete zorlamayın.
5) Anahtar kelime tutarlılık. Kötü bir günün ardından kendinizi cezalandırmayın. Ertesi gün hedefiniz için tekrar yola çıkın.
Lauren, bikini model yarışmasına hazırlanırken kahvaltıda, karnabahar pilavı, ıspanak, kavrulmuş kajı, domates ve iki yumurtalı omlet yedi.
Antreman öncesi atıştırmalık olarak pilav, ton balığı, domates yiyen Lauren öğlenleri ara öğün olarak meyve ve kahve tüketti.
Öğle yemeğinde tercihi patates dilimleri, mantar ve yeşil fasülye ile servis edilen balıktan yana oldu. Akşam yemeğinde ise tavuklı bir salata, donmuş orman meyveleri, badem sütü ve hindistan cevizi yağı ile hazırlanan smoothie tüketti. Her gün 6:30’da uyanan Lauren, üç haftada bir kez dışarıdan yemek söylüyor.
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