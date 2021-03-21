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İki katlı ahır ve samanlık alev alev yandı

21.03.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ahır ve samanlık olarak kullanılan iki katlı ahşap yapı alev alev yandı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ahır ve samanlık olarak kullanılan iki katlı ahşap yapı alev alev yandı. Yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Karasu ilçesi Karasu Mahallesi’nde bulunan ahır ve samanlık olarak kullanılan iki katlı ahşap yapıda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu Mahallesi Muhtarlığı Azası Ali Küçük’e ait olan iki katlı ahşap yapı bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine Karasu ve Kocaali İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Ekipler, yangını söndürdükten sonra uzun süreli soğutma çalışması gerçekleştirdi. Hayvanların kısa sürede çıkartıldığı ahşap yapının yangınında can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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