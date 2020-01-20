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  4. İki katlı apartmanda yangın

İki katlı apartmanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:47 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki katlı bir apartmanda çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sabahın erken saatlerinde iki katlı apartmanda çıkan yangın, Manisa Büyükşehir belediyesi Turgutlu itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İki katlı apartmanda yangın

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki katlı bir apartmanda çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sabahın erken saatlerinde iki katlı apartmanda çıkan yangın, Manisa Büyükşehir belediyesi Turgutlu itfaiye ekiplerince söndürüldü. Subaşı Mahallesi Gani Sokak’ta 2 katlı bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında maddi hasar oluştu.
Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonrasında alevleri söndürdü.

İki katlı apartmanda yangın

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