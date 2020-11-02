İki katlı binada korkudan yangın

Bursa’da iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 2 katlı binada dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri ise yangına müdahale etti. Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

